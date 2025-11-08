Crimen en un country de Pilar: piden perpetua para la doméstica

El cierre del juicio oral por el brutal asesinato del ingeniero Roberto Wolfenson volvió a poner en primer plano el clima tenso que atravesó cada audiencia desde que Soledad Paniagua, su ex empleada doméstica, confesó cómo lo estranguló con un collar de nylon que tenía el nombre de su hijo.

Este viernes, en el Tribunal Oral en lo Criminal N°4 de San Isidro, la fiscal Laura Capra pidió prisión perpetua para la acusada y calificó el hecho como un crimen de extrema violencia.

En su alegato, la funcionaria judicial desmenuzó minuto a minuto lo ocurrido el 22 de febrero de 2024 dentro de La Delfina, el country donde Wolfenson fue hallado sin vida. La imputada había relatado dos días antes que todo comenzó con una discusión que “se le fue de las manos”, y reconstruyó paso a paso cómo terminó presionándole el cuello hasta matarlo.

El eje de su defensa giró en torno a un pedido que, afirmó, le habría hecho Graciela Orlandi, pareja del ingeniero: “Quiero saber en qué anda mi marido”. Según Paniagua, ese supuesto encargo para sacarle el celular al hombre desencadenó un forcejeo que nunca logró controlar. El abogado de la viuda rechazó con firmeza ese planteo y lo calificó como un intento de desligarse de una motivación de robo.

El miércoles, la difusión de videos y audios expuestos en el debate alteró el ánimo de la propia acusada, que regresó este viernes al tribunal visiblemente afectada. “Me duele por mi familia, por mis hijos”, dijo ante los jueces, aludiendo al impacto que la publicación del material tuvo en su hijo adolescente y en su marido.

La defensora de Paniagua, María Gómez, volvió a insistir con un pedido de nulidad del juicio a partir de esa difusión, pero el tribunal rechazó el planteo. Solo aceptó evaluar medidas específicas para evitar nuevas filtraciones, aunque dejó en claro que el debate seguirá su curso.

La fiscal Capra fundamentó su pedido de perpetua en la calificación de “robo calificado y homicidio criminis causa”, un encuadre que, remarcó, se ajusta a la mecánica del hecho: “Se trató de una muerte violenta: había un cuerpo tirado en el piso, con diversas heridas defensivas y un charco de sangre”. La representación de los hijos del ingeniero, a cargo del abogado Tomás Farini Duggan, pidió además que se incorpore el agravante de alevosía por la forma en que ocurrió el estrangulamiento.

El próximo 20 de noviembre, el TOC N°4 -presidido por Esteban Andrejín e integrada por Victoria Santamarina y Osvaldo Rossi-, dará a conocer el veredicto de final en uno de los casos que mayor conmoción causó en Pilar durante los últimos años.