Debilitado, flaco y con dificultades para caminar: así pasa sus días Robledo Puch en la cárcel

Carlos Robledo Puch, uno de los mayores asesinos en serie de la historia criminal argentina, fue detenido en 1972 y condenado en 1980. Desde ese día, nunca más volvió a estar en libertad. El ángel de la muerte entró a la cárcel con 20 años y, ahora, con 71, sigue preso.

PERFIL se contactó con Jorge Alfonso, abogado del criminal, quien dio detalles de cómo vive sus días el asesino de 11 personas entre 1971 y 1972, entre otros delitos. "Está muy deteriorado. No es la persona que muestran que es en los medios. Es una persona que parece de 95 años", comenta el letrado, quien lo representa desde hace algunos meses.

"Desde el punto de vista mental está bien, está lúcido. Se puede tener una conversación y un diálogo ameno sin ningún tipo de inconvenientes", añade.

Respecto a la estadía de Robledo Puch en la Unidad Penal 26 de La Plata, Alfonso revela: "Después de Sierra Chica pasó al penal de Olmos y ahora está acá. Es una cárcel semiabierta, que no tiene muros. Le cuesta mucho caminar y comer, está muy delgado, muy flaco".

Robledo Puch: "Me gustaría darme un tiro en el corazón como hizo Favaloro"

Sobre la rutina que lleva dentro de la prisión, Alfonso explica: "Robledo se levanta a la mañana, transcurre el día adentro del penal y después, cuando llega la hora de tener que pernoctar, pernocta. Ese penal es semiabierto, no son muchos los detenidos que están alojados en un mismo pabellón y él pasa los días ahí adentro, en ese lugar que no tiene muros. No es un lugar de detención de alto riesgo o una cárcel de máxima seguridad".

"Desconozco si el tiene contacto con lo que pasa en el exterior, si ve la tele o se entera de las cosas", señala, al tiempo que remarca que tampoco recibe la visita de periodistas en la cárcel.

Alfonso expresó que El ángel negro no tiene contacto con familiares. Cabe recordar que sus padres, Aída Josefa Hadebank y Víctor Robledo Puch, fallecieron tiempo atrás.

El pedido de libertad

Carlos Eduardo Robledo Puch podría quedar en libertad. Una amiga con la que se escribe hace cuatro años por correspondencia le saldría de garante para que El ángel de la muerte sea recibido en el asilo Renacer, de la localidad de San Nicolás de los Arroyos.

La detención de Robledo Puch en 1972

"Robledo asumió bien esta noticia. Tuve una charla de tres horas hace unos meses en la que me contó que tuvo como 20 abogados que nunca pudieron obtener su libertad por distintos motivos y yo me embarqué en esto. Estamos tratando de lograr su libertad y, de acuerdo a la charla que tuve con él, los últimos días de su vida los pueda pasar en libertad", relata el abogado.

Sin embargo, en las últimas horas se conoció que el propietario del hogar de ancianos habría presentado ante un juez un pedido para no recibirlo.

"Yo debería tener la libertad que tuvo Barreda", dice Robledo Puch

El defensor del múltiple asesino confiesa que Robledo Puch todavía no está enterado de esto. "Estamos tratando de buscar otro lugar o la alternativa que quizás la familia que le saldría de garante lo pueda recibir en la casa. Eso está en tratativas en estos días".

Sobre la familia que busca que el criminal quede libre, el letrado explica: "Es una familia que podemos llamarle 'de buenos samaritanos' que se apiadaron de él y son los que están haciendo los canales diplomáticos a los fines de conseguir su libertad".

"Una persona no puede pasar más de 50 años estando intramuros. La pena está agotada y lo que informa el Código Penal, una persona no puede estar más de 50 años detenida. A él lo condenan en el año 80 con una pena máxima de 25 años. Cuando le aplican esa accesoria por tiempo indeterminado, no terminan de definir cuándo es el fin de la pena, algo que es totalmente inhumano. Una persona no puede pasar toda su vida privada de su libertad. Eso viola todo tratado local e internacional. Es Estado argentino es responsable a nivel internacional", concluye.

La película El Ángel

En 2018 se estrenó El Ángel, la película sobre la vida y los crímenes de Robledo Puch. Jorge Alfonso cuenta que el asesino está sumamente "enojado". "Estaba muy ofuscado. No estaba de acuerdo con eso porque según él habían mostrado una personalidad que no es la de él", cerró.

La historia de Carlos Robledo Puch

El Ángel Negro, o El Ángel de la Muerte fueron dos de los apodos con los que la prensa hizo mención a Robledo Puch, el joven que en 1972 y con apenas 20 años, fue condenado a cadena perpetua al ser encontrado culpable de haber cometido 11 homicidios, 17 robos, 1 violación y 2 secuestros.

Seis de los diez crímenes que cometió los hizo con un cómplice: Jorge Ibáñez. El primero de los hechos ocurrió el 15 de marzo de 1971, cuando ambos asesinaron a tiros al sereno de un boliche de Olivos, Manuel Godoy, y también al encargado de local, Pedro Mastronardi, a los que sorprendieron mientras dormían.

En mayo del mismo año las víctimas fueron: José Bianchi, sereno de una casa de repuestos de la localidad de Vicente López que fue ejecutado a tiros mientras que su esposa fue herida a balazos y violada en el mismo hecho; Juan Scattone, cuidador de un supermercado también de Olivos, el cual fue acribillado a balazos y los homicidas brindaron con whisky sobre su cadáver.

Luego fue el turno de Virginia Rodríguez, quien fue raptada, violada y ejecutada a tiros a la vera de la Panamericana y Ana María Dinardo, que corrió la misma suerte que la víctima anterior. En agosto del 71, Ibáñez murió en un presunto accidente automovilístico que también involucró a Robledo Puch.

El 15 de noviembre junto a un nuevo cómplice, Héctor Somoza, Robledo Puch asesinó a Raúl Del Bene, guardia de un supermercado de Boulogne; a Juan Rozas, vigilador de una concesionaria de autos; y a Bienvenido Ferrini, sereno de agencia de autos.

En febrero de 1972 los dos fusilaron a Manuel Acevedo en una ferretería y luego de una pelea, "El Ángel Negro" mató con un soplete a Somoza. Ese mismo día la Policía lo detuvo y desde allí, salvo por las 64 horas que estuvo prófugo luego de huir del penal de Olmos en 1973 y ser recapturado, permanece preso.

