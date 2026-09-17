La policía detuvo a tres jóvenes por ser los presuntos responsables del ataque contra un excomisario cerca de un colegio de El Palomar. También hay un cuarto miembro del grupo: se trata de un menor de 14 años.

Según Clarín, como resultado de un operativo realizado por la DDI Morón en el barrio Carlos Gardel y en la villa Los Paraguayos de Caseros, se capturó a varias personas acusadas de formar parte de la banda delictiva que baleó al comisario retirado Hernán Catarraso en la proximidad del colegio Emaús. En estos allanamientos se secuestraron celulares, armas de fuego y la ropa usada por los sospechosos al momento de realizar los robos.

Los mayores detenidos son Maximiliano P. (19 años), Santino A. (20 años) y Thiago M. (21 años). La policía comprobó que los tres cuentan con un importante prontuario que incluye robos agravados, uso de armas de fuego y delitos contra la propiedad privada.

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Maximiliano P. había sido arrestado en San Martín días atrás por la Policía de Tres de Febrero que le encontró una pistola .380 que está siendo peritada para establecer si se usó en el enfrentamiento con el excomisario.

En el caso del menor de 14 años, la causa se derivó a la Fiscalía de Responsabilidad Penal Juvenil N° 1 de Morón.

La cadena de delitos de la banda antes del tiroteo con el comisario retirado

Según Clarín, la reconstrucción realizada por la policía permitió establecer que, en las horas previas al tiroteo, la banda había perpetrado varios delitos.

Todo arrancó el miércoles 9 de septiembre, a las 18 horas, aproximadamente, cuando los delincuentes robaron un Peugeot 308; quince minutos después, se apropiaron de otro vehículo, en este caso un Nissan March.

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Al día siguiente, a las 7.10, usando el Peugeot robado para movilizarse, le quitaron una camioneta Toyota Yaris a una mujer que llevaba a su hijo a la escuela. Apenas diez minutos después, robaron un Nissan Kicks.

Luego de ese robo fue que se tirotearon con el excomisario Hernán Catarraso, de 51 años, quien había llevado a su hija al colegio.

Sin embargo, ese enfrentamiento no fue el final de las actividades de la banda, porque minutos después, le robaron 100 mil pesos en efectivo y un Peugeot 308 a una vecina del barrio.

Cómo fue el tiroteo en El Palomar

Todo sucedió el pasado jueves 10 de septiembre, en la calle Santiago Brian al 900 cuando los alumnos entraban al colegio y los ladrones intentaron robarles a los padres.

Una de las personas presentes en el lugar habló con los medios de comunicación y contó lo ocurrido en un relato que fue recogido por la Agencia Noticias Argentinas: “Frenaron los autos, abrieron la puerta del mío y me apuntaron. Estaban todos armados”.

Y agregó: “En ese momento bajó el policía retirado, empezaron los disparos, los ladrones se subieron a los autos y se fugaron. El hombre intentó correrlos, pero se cayó. No vi a alguno de los ladrones heridos, pero el efectivo que estaba consciente dijo ‘le di a dos'”.

El hombre reveló: “Quince días atrás pasó lo mismo, pero en el horario de salida. Lamentablemente, vivimos así. Mi hijo ya sabe que hay que subir rápido al auto porque si no vienen ladrones”.

HM/ff