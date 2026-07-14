La Justicia investiga a un adolescente que fue detenido este lunes en la localidad misionera de Campo Grande, acusado de intentar secuestrar y abusar de una nena de 7 años. El menor de edad, que acumula antecedentes por un hecho de características similares, fue detenido por efectivos de la Comisaría de la Mujer de esa jurisdicción y quedó alojado en un instituto.

Según consta en la denuncia realizada por el padre de la niña, su hija había salido de la casa para dirigirse hasta el comercio de su abuela, ubicado a pocos metros del lugar. En ese momento, el sospechoso de 17 años la sorprendió y la arrastró antes de sujetarla, en medio del episodio en el que además le tapó la boca y la llevó hasta una arboleda.

A pesar de la situación, la pequeña pudo oponer resistencia con todas sus fuerzas y logró soltarse. Escapó y pudo gritar para pedir ayuda, contexto en el que su papá salió a la calle y observó parte de lo que había pasado. El hombre intentó detener al adolescente, que presuntamente llevaba un cuchillo en la mano, pero este pudo darse a la fuga corriendo.

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La denuncia del padre de la chica permitió la detención del menor por parte de los efectivos de Campo Grande, la cual se produjo horas más tarde. En el caso fueron clave los videos registrados por las cámaras de seguridad de la zona, que muestran el accionar que tuvo el principal acusado.

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El medio local Misiones Online consignó que el joven fue notificado de la causa en presencia de su madre y se ordenó que fuera derivado al Centro Modelo de Asistencia y Seguimiento de Niños, Niñas y Adolescentes (Cemoas) de la ciudad de Oberá.

Este martes, la mamá de la niña dialogó con el portal El Territorio y dio detalles acerca del tétrico episodio que atravesó su hija. "En un momento escuché como un grito ahogado y pensé en ella. Le dije a mi esposo: 'Algo le pasó'. Pensé que por ahí le habían salido unos perros", aseguró al recordar que su marido salió corriendo desesperado hacia el lugar.

"Empezó a correr pero no lo llegó a alcanzar al degenerado. Hoy digo que menos mal que no lo agarró, porque si no, el que estaría preso sería mi esposo", expresó la mujer.

Con respecto a cómo se encuentra su hija, afirmó: "Ella quedó muy mal. No quiere salir afuera de la casa", describió acerca de las secuelas evidentes tras el suceso y el estado de vulnerabilidad y terror en el que quedó actualmente.

Misiones: Los antecedentes del joven detenido

Luego del arresto del joven, las autoridades confirmaron que a pesar de su edad acumula diferentes antecedentes. Uno de ellos es por una denuncia de hace dos años, cuando tenía 15, y fue acusado por el abuso sexual, sin acceso carnal, de otra menor de edad. Además, la investigación arrojó que también fue señalado por otros hechos, la mayoría de ellos por delitos contra la propiedad.

Tras conocerse este dato, la mamá de la víctima le pidió a la Justicia que el caso no quede impune. "Tienen que hacer algo porque es muy grave lo que hizo. No lo pueden soltar así nomás sólo porque es menor", comentó. Actualmente, el Juzgado Correccional y de Menores de Oberá interviene en la causa, caratulada como “abuso sexual simple gravemente ultrajante agravado por el uso de arma”.

El hecho, que quedó registrado por los dispositivos de vigilancia, ocurrió en el barrio Aeroclub de Campo Grande. Durante la entrevista, la mujer describió la zona como "segura", lo que generó conmoción entre los vecinos. “Siempre fue seguro para los chicos este lugar. Se juntan los niños de la cuadra a jugar con la bicicleta ahí y yo los miro de acá, porque justo vivo en la esquina y se ve todo”, cerró.

FP/MSS