Una empleada de River Plate denunció al jefe de Seguridad del club por presunto abuso sexual

En la previa del partido de este miércoles a las 21:30 frente al equipo venzolano Carabobo, por la segunda fecha del Grupo H de la Copa Sudamericana, se conoció una información que sacudió a toda la comunidad de River Plate: la Justicia Federal abrió una investigación por una denuncia de presunto abuso sexual contra Gustavo Acero, jefe de Seguridad del club de Núñez, a partir de una denuncia realizada por una empleada de la institución, según surge de registros judiciales.

El expediente quedó asentado en el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Nº 45, Secretaría 122, bajo la carátula “Acero, Gustavo s/abuso sexual – art. 119”, y fue incorporado en la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional, con el último movimiento registrado el pasado 8 de abril de 2026.

Acero trabajó en el pasado en la Policía Federal, con el cargo de comisario inspector, y fue jefe de esa fuerza en Mar del Plata.

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A la izquierda, Franco Berlín, Director Nacional de Eventos Deportivos, a la derecha, el jefe de Seguridad de River Plate, Gustavo Acero | Foto: https://www.cariverplate.com.ar

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En forma paralela, representantes de socios de River Plate presentaron este lunes 13 de abril una nota dirigida al presidente Stefano Di Carlo, en la que exigieron de manera urgente precisiones sobre si la comisión directiva tomó conocimiento de la denuncia y si el hecho involucró a personal de la institución.

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En el documento también solicitaron información sobre la eventual activación del Protocolo contra la Violencia de Género, si el caso alcanza a un funcionario de jerarquía dentro del club y si existieron notificaciones formales vinculadas a actuaciones judiciales.

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Carta al presidente de River Plate, Stefani Di Carlo, por la denuncia contra el jefe de seguridad del club, Gustavo Acero

Calificaron la denuncia contra el jefe de seguridad de River Plate como “complicadísima”

El caso tomó estado público luego de publicaciones en la red social X del periodista Pablo Calvari, quien describió como “complicadísima” la situación del jefe de Seguridad de River Plate y pidió un pronunciamiento oficial de la institución, además de cuestionar la falta de respuestas del club.

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Captura de la denuncia contra el jefe de seguridad de Rivar Plate, Gustavo Acero, por presunto abuso sexual

En el ámbito institucional de River Plate dejaron trascender que la denunciante habría sido objeto de cuestionamientos previos por parte de socios ante determinados reclamos -sin precisiones sobre las circunstancias- y que fue convocada a una reunión en la que se le habría anticipado una posible sanción disciplinaria.

Desde el club intentaron bajar la tensión en torno al caso y deslizaron que el contacto físico mencionado en la denuncia se habría limitado a un gesto al finalizar un encuentro. Por el momento, la Justicia mantiene abierta la investigación sobre los hechos denunciados.

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