Un adolescente que hacía "willy" con su moto en la ciudad de Posadas, luego de los festejos por el triunfo de la Selección Argentina frente a Suiza por el Mundial 2026, perdió el control y mató a un soldado voluntario que cruzaba una avenida en la capital misionera. El joven fue identificado por la Policía varias horas después y finalmente fue detenido dentro de su casa.

El siniestro ocurrió cerca de las 5:30 de este domingo sobre la avenida Costanera, en sentido oeste-este. La víctima fue identificada como Rodrigo Adán Barrientos, de 26 años, que prestaba servicio en la Compañía de Cazadores de Monte XII, unidad militar del Ejército Argentino que funciona en esa ciudad. Caminaba junto a otro hombre que resultó ileso de milagro.

En la Avenida "General Choque" de cada finde, este domingo volcó una Kangoo

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Luego de las primeras pericias, los investigadores encontraron en la escena una motocicleta Gilera Smash de 110 centímetros cúbicos, a cuatro cuadras del lugar en el que horas antes miles de personas se habían congregado espontáneamente para celebrar el pase de la "Scaloneta" a la semifinal de la Copa del Mundo.

Las imágenes de las cámaras de seguridad ubicadas en el lugar fueron clave para ubicar al responsable. Los videos captaron cómo el joven venía realizando la maniobra "willy" -levantar la rueda delantera del suelo, circulando solo sobre la rueda trasera- con el vehículo secuestrado, a lo largo de 30 metros. En un momento, tuvo dificultades para mantener el equilibrio y golpeó a Barrientos cuando estaba a punto de pisar el cantero central.

La moto cayó del lado izquierdo y el joven soldado quedó tendido sobre el pavimento en el lado derecho. Una camioneta blanca lo esquivó y siguió su camino, pero los autos que venían detrás frenaron mientras que la persona que lo acompañaba intentó asistirlo y el motociclista se agarraba la cabeza cuando se acercó a la víctima en distintas oportunidades.

El adolescente, que se movilizaba sin casco, permaneció en el lugar unos minutos. Luego trascendió que escapó de la zona a pie, debido a la indignación que desató el hecho entre los conductores y peatones que lo presenciaron.

Detuvieron al joven que atropelló a un soldado en Misiones

Para la reconstrucción del siniestro y la mecánica del choque, la Policía de Misiones relevó las cámaras de vigilancia de los comercios y las viviendas del lugar, además de analizar las imágenes registradas por el sistema de videovigilancia del CIO 911, Además, se dispuso que el cuerpo de Barrientos fuera sometido a una autopsia, por lo que se ordenó su traslado a la Morgue Judicial.

La policía de Misiones detuvo al presunto responsable del siniestro que se cobró la vida de Rodrigo Barrientos.

Más tarde, los integrantes de la División Homicidios y Cibercrimen llevaron a cabo diferentes procedimientos para rastrear al motociclista. Al analizar la Gilera Smash incautada, encontraron que ese vehículo figuraba en la plataforma de ventas de la red social Facebook y era ofrecida por un usuario de 18 años, identificado como Juan Gabriel Das Neves.

Con esta información, se estableció un operativo para localizarlo. El Sistema Federal de Comunicaciones Policiales (Sifcop) indicó que el sospechoso residía en una vivienda de la calle Independencia, en el barrio Madariaga, cerca de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Misiones (UNaM).

Los agentes finalmente llegaron a la casa y lo detuvieron. También secuestraron ropa y varias prendas que coinciden con las que supuestamente llevaba mientras circulaba por Costanera, de acuerdo a lo observado a través de las cámaras de seguridad.

FP

LT