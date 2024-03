Adrián Spelta, el fiscal que lleva adelante la investigación por el homicidio de Bruno Bussanich, el playero de Rosario, contó detalles sobre el adolescente que fue detenido en la noche del jueves. "Si se confirma que tiene 15 años, no es punible", declaró en la puerta de los Tribunales Provinciales, a donde fue trasladado el joven sospechoso del crimen.

En diálogo con Cadena 3, Spelta confirmó que ya no tendrá injerencia sobre la situación del joven sospechoso del crimen y que, a partir de ahora, intervendrá la jueza de menores María Dolores Aguirre Guarrochena. Sin embargo, el fiscal pidió participar de la audiencia para conocer más detalles sobre la causa: "Me voy a hacer presente porque es importante saber qué nos puede llegar a aportar con respecto a la causa, que es mucho más grande, mucho más amplia que la de este menor simplemente. Tenemos además otros hechos y la fiscalía apunta ahora a ir contra los autores intelectuales o a los que participaron juntamente con él en este hecho”, reveló antes de ingresar al edificio.

"Ya está entrando al Congreso la Ley de Imputabilidad", avisó Bullrich tras la detención del supuesto asesino del playero de Rosario

“Nosotros nos debemos a las leyes vigentes. Si se confirma que tiene 15 años, no es punible, por lo que establecen las leyes. El criterio de modificarlo o no compete al Poder Legislativo. (El sospechoso) quedaría bajo un tratamiento, a través de Niñez", agregó Spelta.

El fiscal reconoció que la recompensa de $10 millones que ofreció el gobernador santafesino, Maximiliano Pullaro, "ha sido útil" para dar con el sospechoso en la llamada Zona Cero, en el noroeste de la ciudad de Rosario. Según trascendió, el joven se había teñido el pelo luego de que se difundieran las imágenes del momento del asesinato de Bussanich el 9 de marzo.

Quién es el principal sospechoso del crimen de Bruno Bussanich

Spelta contó algunos detalles de la vida del joven detenido. "Sabemos que vivía junto con su madre y que el padrastro, pareja de la madre, estaba privado de la libertad en Coronda. Los antecedentes laborales o estudiantiles del menor no los tengo, solo la indicación acerca de que sería el autor del homicidio”, aseguró.

De todas maneras, el fiscal aclaró que todavía "no se puede descartar ni confirmar" una vinculación entre el asesinato y el padrastro. "No está activa una posibilidad de conexión con el padrastro, tal vez sí con gente que esté privada de la libertad, pero concretamente no con el padrastro", dijo.

Encuesta: Bullrich es la dirigente con mejor imagen y decrece la preocupación por la inflación, aunque aumenta por los bajos salarios

La detención del menor se produjo tras una serie de allanamientos que realizaron en Rosario. A su domicilio llegaron efectivos de la Policía de Investigaciones (PDI), de la fuerza provincial, en el marco de las investigaciones por la seguidilla de los cuatro crímenes asociados a la violencia narco, entre los que se contó a Bussanich, dos taxistas y un colectivero.

“Si puede matar, puede asumir las consecuencias de sus actos”, expresó la pareja de Bussanich

Jimena López, la pareja del playero asesinado en Rosario, se expresó luego de que se conociera la detención del menor de edad sospechoso de ser el autor material del crimen. "Si puede matar, puede asumir las consecuencias de sus actos", expresó la joven en la red social X.

La joven, madre del hijo de Bussanich, publicó un hilo con una serie de reflexiones sobre la imputabilidad del menor. "Es inaceptable que la vida de Bruno haya sido arrebatada por alguien que aún no alcanza la mayoría de edad. Aunque el responsable sea menor, eso no disminuye la gravedad del crímen, si puede matar puede asumir las consecuencias de sus actos", fue el primer mensaje.

"Necesitamos que se tomen las medidas necesarias para garantizar que el culpable sea juzgado con todo el peso de la ley y que pague por todo el dolor causado. Es esencial que se haga justicia por Bruno y que se tomen medidas para prevenir otros futuros actos de violencia", dijo y agregó: "No podemos permitir que la vida de un inocente sea arrebatada sin consecuencias reales para el asesino. Es necesario que cambien las leyes y se baje la imputabilidad. También tienen que caer los cómplices que lo trasladaron y le pagaron para cometer el crímen".

Por último, López comentó: "Necesitamos que las palabras se conviertan en acción sino otra persona inocente puede ser condenada a morir, como le pasó a Bruno, a los colectiveros, taxistas.. Esto es una ruleta, no sabemos a quien le puede tocar mañana".

GL / Gi