El padre de Tomás Tello cruzó al ministro de Seguridad bonaerense: "Es un caradura"

Daniel Tello, el padre de Tomás, el joven asesinado el pasado 1° de enero en Santa Teresita, trató de “caradura” al ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso, por acusarlo de no denunciar amenazas que había recibido previo al crimen.

Alonso había cuestionado a Tello por no llevar a su hijo a denunciar a la comisaría las amenazas que había recibido una semana antes del asesinato. “Lo estaban buscando para vengarse, lamentablemente nos lo comunican después del crimen, si hubiesen asistido a la comisaría antes, tal vez hubiésemos podido protegerlo, hubiésemos buscado detener a estas personas antes de que el crimen ocurriera”, sostuvo en diálogo con radio Urbana Play.

Frente a esta afirmación, Tello criticó, en el mismo medio, al ministro y apuntó: “Esto se hubiese evitado si él, y la gente que maneja él, hubiesen estado trabajando en el momento que más lo necesitaba Santa Teresita, no de vacaciones, los policías que mandó a trabajar que no estén disfrutando y festejando año nuevo”.

“Porque a mi hijo lo están corriendo desde las 4:30 de la mañana. En la primera pelea baja a las 6 a la playa, de las 6 a las 7 peleando con más de 20 personas en el transcurso de seis cuadras, y me lo matan en la 44 entre 1 y 2 cuando él bajó en la 38 a la playa”, agregó Tello.

“A veces la policía actúa y después sueltan a los detenidos, a veces la policía no quiere ver”, lamentó. También pidió perpetua para cada uno de los implicados en el asesinato de su hijo.

Sobre esto, reveló que integrantes de su familia salieron en busca de personas que tengan información sobre lo sucedido en la mañana del crimen. “Mi familia se encargó de ir a buscar a otros testigos que aparecen en los videos, que no se quisieron hacer presentes para declarar”, dijo.

Crimen de Tomás Tello: los antecedentes de los diez detenidos en la causa



Sobre por qué no denunció la previa dijo que no sintió que hubiera pasado algo tan grave y volvió a cargar contra el ministro Alonso: “Es un cararrota, es un hijo de puta, no me puede decir esto ahora. ¿Quiere decir que mataron a mi hijo por culpa mía? No saben trabajar, no saben hacer nada, solo decir ‘fue por culpa tuya’. Si sabés que todos los años se juntan más de 2 mil chicos en la costanera, siempre hay disturbios”.

Por último, enfatizó: “¿Por qué no mandan policías para que no se junten o para controlarlos? Si pasa todos los años. Yo hace 38 años que vivo en el partido de la Costa, nací acá. Sabemos todo lo que pasa acá. Ellos saben todo”.

También se refirió al gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof. “No se comunicó el gobernador, nadie se comunicó conmigo. No esperaba que me llamara, otra rata inmunda más. Si a mi hijo no me lo van a devolver, qué me van a decir”.

LT