Murió el nene de 10 años que se ahogó en una pileta de Rosario

El nene de 10 años que se accidentó en una pileta de Jockey Club de Rosario, donde estuvo sumergido durante algunos minutos, murió en la tarde de este miércoles tras permanecer internado en un sanatorio privado. Estaba grave y el desenlace fue irreversible. Las autoridades del club habían emitido horas antes del deceso un comunicado expresando su consternación ante el hecho. La piscina fue clausurada por la institución.

El caso es investigado por la fiscal de Homicidios Culposos, Mariela Oliva. Según fuentes del Ministerio Público de la Acusación, “se libraron medidas y toma de testimonios. Se analizará si hay algún delito penal a investigar o se trató de un accidente”. Se esperan las actuaciones policiales

El hecho habría ocurrido minutos después de las 17 del martes cuando el nene pasaba un día en familia en el predio del Jockey Club ubicado en el barrio Fisherton. Después de que se hubiera metido a nadar en una de las piscinas del lugar, uno de sus pies del se habría trabado en el filtro, lo que provocó que no pudiera salir a la superficie.

De esta manera, se calcula que el chico estuvo aproximadamente unos 8 minutos bajo el agua hasta que pudo ser rescatado por el guardavidas del club, quien le realizó maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP). Luego fue trasladado en ambulancia hacia el Sanatorio de Niños, donde informaron que fue ingresado mientras sufría un paro cardiorrespiratorio.

Se había considerado incluso la posibilidad de trasladar al chico en helicóptero a un centro médico, pero se definió que la mejor opción era hacerlo en una ambulancia de alta complejidad. Finalmente quedó internado en grave estado en el sector de terapia intensiva.

Las autoridades del Jockey Club: "Estamos consternados"

Antes del trágico desenlace, el Jockey Club de Rosario señaló que esa comunidad quedó “consternada” por el episodio ocurrido en la pileta, y recordó que ese natatorio continuará cerrado hasta nuevo aviso.

“La comunidad de nuestro club está consternada ante un desafortunado episodio ocurrido en el día de hoy", señaló el comunicado, y repasó los hechos: "Un niño que se encontraba pasando la tarde en el club con un familiar debió ser socorrido por los guardavidas tras accidentarse en la pileta La Dulce. Tras los reiterados intentos de reanimación realizados por profesionales fue trasladado en una ambulancia de alta complejidad a un sanatorio céntrico en el que permanece internado. Por otra parte, el club dispuso el cierre de dicha pileta”.

Un antecedente en otro Club

Hace tres meses ocurrió un hecho similar en una pileta rosarina que por fortuna no terminó en tragedia. Una niña de seis años quedó con su brazo atrapado en el filtro de la piscina del Club Teléfonos, ubicado en la zona norte de la ciudad. Si bien en aquella ocasión no hubo riesgo de vida, el susto de la chica y sus padres fue creciendo al pasar las horas y no lograr liberarla.

Fue gracias al trabajo de Bomberos que, tras horas de trabajo, romper el hormigón y cortar el caño en donde tenía su mano atrapada, lograron liberar a la menor. De todas maneras, para no correr riesgos, la niña de seis años fue liberada con parte del caño en donde quedó atrapada su mano, para que luego fuera cortado de manera segura en el Hospital de Niños de Zona Norte.

LT