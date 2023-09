La dramática historia de la mamá que exige la autopsia de su hijo de 2 años, 'ahogado' en vacaciones

Andrea Klaus es la protagonista de una trágica historia que tuvo lugar en febrero: su hijo de 2 años, Matías Sosa, iba a pasar unos días de vacaciones junto a su padre, en la localidad de Santa Rosa, en la provincia de Corrientes. El 20 de febrero Klaus recibió un llamado de su ex pareja, quien le comunicó que el pequeño "se había accidentado" en una pileta y falleció ahogado. La madre de la víctima viajó de inmediato a dicha localidad y cuando intentó comunicarse con el ex marido para conocer en detalle las causas de la muerte de su hijo, el hombre le dijo que "ya lo estaban velando”.

Klaus considera que su hijo de 2 años no falleció "por un accidente". Cuando la mujer había presentado el caso en la Justicia, la causa se terminó archivando y le negaron la realización de la autopsia sobre el cuerpo de Matías Sosa, un procedimiento que ayudaría a esclarecer las dudosas circunstancias de su fallecimiento.

Transcurrieron siete meses desde el trágico suceso y la mujer volvió a exigir que los médicos forenses realicen exámenes toxicológicos, radiológicos y otros estudios que aporten evidencias concluyentes sobre la muerte del pequeño.

En efecto, Andrea Klaus publicó el 10 de septiembre un video en redes sociales donde anunció la convocatoria a una audiencia prevista para el 14 de septiembre para evaluar si autorizan los análisis toxicológicos, radiológicos y estudios del Plancton en médula ósea para esclarecer las causas de la muerte del pequeño.

En diálogo con TN, la mamá del niño fallecido remarcó que sus sospechas se deben a que "no quedan claras las circunstancias en la que supuestamente se cayó al agua”.

Cuando recibió el impactante llamado de su ex pareja, Andrea Klaus sacó un pasaje desde Buenos Aires a la localidad correntina. A continuación, intentó contactar varias veces al padre de la criatura, pero no atendía.

Al anochecer, cuando logró comunicarse, el ex marido dijo que "ya estaban velando” a Matías Sosa.

Matías Sosa junto a su mamá. Foto: Facebook/Andy Klaus

“Lo velaron sin tomarme en cuenta en ninguna decisión. Yo pensé que lo iba a encontrar en un hospital o en una morgue, pero no fue así, pero cuando llegué a Corrientes ni siquiera le habían hecho una autopsia y archivaron la causa como muerte por sumersión, pero no quedan claras las circunstancias en la que supuestamente se cayó al agua”, recapituló la mujer ante dicho medio.

Si bien la mamá advirtió desde el vamos la necesidad de realizar exámenes sobre el cuerpo de su hijo para corroborar si presentaba lesiones, la familia paterna ignoró sus consideraciones y procedió a enterrar al nene de 2 años.

“Yo en ese momento estaba en shock. Pregunté si le habían hecho la autopsia y me dijeron que sí, no pregunté nada más. Pero cuando me traje el cuerpo a Buenos Aires, los de la casa fúnebre me dijeron que Mati no tenía la autopsia hecha”, explicó la mujer en TN.

El reclamo de Andrea Klaus ante la Justicia de Corrientes

Asimismo, Klaus subrayó que la Justicia de Corrientes no tomó “ninguna determinación para juntar pruebas fundamentales” y cerró el caso, sin que intervenga algún Juzgado de Menores.

Según el testimonio de la madre, el fiscal que intervino en el caso, Carlos Daniel Lezcano, no habría ordenado la autopsia con el argumento de que “la forense dijo que [Marías Sosa] no tenía lesiones visibles”.

"La Justicia cerró la causa en 20 días, la archivaron, nunca intervino el juez de Menores, no se tomó declaración a las personas que estaban en el lugar. Se nota la protección que hay hacia el padre de mi hijo”, consideró la mujer.

En este contexto, Andrea Klaus presentó una denuncia por “homicidio culposo” y solicitó sumarse como querellante, petición que fue avalada por el Juzgado de Garantías de Corrientes.

Mientras tanto, el juez Oscar Ignacio Dubrez negó la realización de la autopsia y el próximo 14 de septiembre el magistrado deberá definir si se realiza el análisis forense.

“La muerte de mi hijo no fue natural, sino muerte traumática y dudosa”, concluyó la mamá de Matías Sosa.

CA/ED