El día de la final del Mundial, la frecuencia de femicidios fue seis veces mayor que el promedio de 2026

Mientras millones de personas seguían la final del Mundial de Fútbol entre Argentina y España, cuatro mujeres fueron asesinadas en distintos puntos de nuestro país. Esa jornada, marcada por el evento deportivo más convocante del año, concentró una frecuencia de femicidios muy superior a la registrada en el promedio de los primeros siete meses de 2026.

El dato surge del último informe elaborado por el Observatorio "Ahora Que Sí Nos Ven", en colaboración con la Universidad Nacional del Delta, que relevó los femicidios ocurridos entre el 1 de enero y el 31 de julio. El documento, al que accedió PERFIL, indicó que hubo una víctima letal de la violencia de género cada seis horas, frente a una cada 35 horas en el acumulado anual.

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De acuerdo con el estudio, durante los 39 días que se extendió la Copa del Mundo disputada en Estados Unidos, México y Canadá se registraron 27 víctimas fatales de la violencia de género: 20 femicidios directos, cinco vinculados (cuando el femicida asesina a un familiar o a una persona cercana a la mujer) y dos casos de instigación al suicidio.

Eso equivale a una víctima cada 34 horas y 40 minutos, prácticamente el mismo promedio que el registrado para todo el año. Sin embargo, la jornada de la final mostró un escenario particularmente crítico. Ese día fueron asesinadas Rocío Gómez, en Córdoba; Lara Carballo, en Rosario; Norma Tula, en Catamarca; y Sandra Bilau, en Misiones.

Cuatro víctimas en apenas 24 horas elevaron la frecuencia a un caso cada seis horas, casi seis veces superior al promedio registrado entre enero y julio.

Rocío, de 25 años, fue asesinada a puñaladas en la localidad de Santa María de Punilla. Según la autopsia, presentaba al menos diez heridas de arma blanca y por su crimen está detenido su ex pareja Maximiliano Braudaco, que al momento del hecho cumplía una condena condicional por violencia familiar. En el caso de Lara, de 20 años, las autoridades rosarinas detuvieron a Axel A., su novio, acusado de matarla de un disparo.

En el barrio catamarqueño de La Chacarita, Norma, de 61 años, murió por múltiples puñaladas y uno de sus hijos, identificado como Joaquín, está imputado por su asesinato. En tanto, Sandra, una mujer de 40 años que residía en Piñalito Norte, fue hallada muerta de tres disparos de escopeta al lado de su pareja, Edgardo Schott, que tenía un tiro en la cabeza. La principal hipótesis apunta a un femicidio seguido de suicidio.

Los números de la violencia de género en 2026

El informe contabilizó al menos 147 víctimas letales de la violencia de género en los primeros siete meses del año. Del total, 119 correspondieron a femicidios directos, 17 vinculados, siete instigaciones al suicidio y cuatro travesticidios o transfemicidios. Además, el Observatorio registró 234 intentos de femicidio durante el mismo período, lo que equivale a un ataque de este tipo cada 25 horas.

Entre los principales indicadores del relevamiento también se destaca que el 64% de los agresores eran parejas o exparejas de las víctimas y que el 45,6% de los hechos ocurrió en la vivienda de la mujer asesinada.

Rocío Gómez fue asesinada en Santa María de Punilla, Córdoba.

A su vez, el informe señala que el 15% de las víctimas había realizado al menos una denuncia previa por violencia de género, mientras que unos 145 niños quedaron huérfanos como consecuencia de estos crímenes.

El informe fue elaborado a partir del análisis de medios gráficos y digitales de todo el país, lo que sugiere que podrían haber ocurrido otros casos que no se difundieron en la prensa. Cabe señalar que entre los crímenes relevados no figuran el femicidio de Mailén Antonich, la joven de 24 años que fue asesinada en Mar del Plata cuando salió de su casa para ir a una presunta entrevista de trabajo, ya que fue reportado este sábado 1 de agosto.

Junto con la difusión de las estadísticas, el Observatorio advirtió sobre lo que considera un retroceso en las políticas públicas destinadas a prevenir y abordar este fenómeno. En ese sentido, sostuvieron que el desmantelamiento de programas y los discursos que cuestionan la existencia de la violencia por motivos de género generan un escenario de mayor desprotección para mujeres y diversidades.

FP CP