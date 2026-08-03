"Si hubiera ido, estaría desaparecida", con esa frase una joven resumió un escalofriante episodio que vivió en Mar del Plata cuando fue citada a una supuesta entrevista laboral y casi sufre un intento de secuestro. Su relato, difundido en las redes sociales, cobró relevancia tras el femicidio de Juana Mailén Antonich, la mujer de 24 años cuyo cuerpo fue hallado semienterrado y envuelto en una sábana.

Se trata de Luz Ledesma, también oriunda de la ciudad balnearia, quien denunció públicamente a través de la plataforma Instagram que estuvo cerca de caer en una maniobra que podría haber estado dirigida a atraer mujeres con falsas ofertas laborales.

Otro terrible femicidio en Mar del Plata: una joven fue golpeada, apuñalada y enterrada en la playa

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Según explicó Ledesma, todo comenzó cuando encontró un grupo de Facebook con distintos avisos, específicamente una publicación destinada a mujeres de entre 18 y 35 años para trabajar en un centro de estética y depilación. Más tarde, decidió no asistir al encuentro cuando le pidió una foto a la presunta empleadora y le envió imágenes generadas con Inteligencia Artificial (IA).

“Vengo a contar cómo casi me secuestran por ir a buscar trabajo. Si iba a esa entrevista, hoy sería una mina desaparecida. Hace dos semanas, en mi ciudad, Mar del Plata”, comenzó diciendo Ledesma en el video, subido el 20 de julio pasado, 13 días antes del hallazgo del cadáver de Mailén.

Mailén Antonich tenía 24 años y era mamá de dos nenas.

“Le hablo a la chica y me preguntó si tenía disponibilidad horaria full time. Yo le dije que no porque estudio... yo ya diciéndole dónde y a qué hora estudio”, agregó al afirmar que había decidido postularse, a pesar de que no tenía experiencia en el rubro. Para su sorpresa, le respondieron que era “el tipo de persona que estaban buscando”.

En ese sentido, detalló: "Me pidió que le mande fotos mías porque, al ser una estética, necesitaban que esté pulcra”. Luego, contó que le llamó la atención los horarios en los que le contestaba para hablar sobre el aviso y coordinar la entrevista: “Me parecía raro que me contestaba a las 11, 12 de la noche o 1 de la mañana. Imaginé que, como era dueña de la estética, estaría ocupada”.

Fotos con inteligencia artificial

Luego, Luz explicó que esta persona evitaba responder cada vez que preguntaba el nombre del centro de estética. También mencionó que no encontró ninguna información sobre la empleadora ni el salón, y que le pidieron pactar la entrevista “en una plaza”.

Finalmente, al pedirle nuevas fotografías suyas y del lugar, se alertó al ver que todas las imágenes habían sido creadas con Inteligencia Artificial. “Es la primera vez que me dicen que parezco una chica IA”, le habría respondido quien estaba a cargo de manejar la cuenta. Después de ese mensaje, no le escribió nunca más.

Tras darse cuenta de lo que había ocurrido, en lo que representaba una posibilidad de haber sido engañada con el fin de ser estafada, asaltada o secuestrada. Por ese motivo, dio aviso al administrador del grupo de Facebook para denunciar la publicación.

“Claramente se dio cuenta que lo mandé al frente cuando le dije lo de las fotos con IA. Se aprovechan de la necesidad de la gente, me satura. Si no me mandaba esa foto, iba a ir porque necesitaba el trabajo”, concluyó.

Indagan a los detenidos por el femicidio de Mailén

De forma similar a o que relató la joven, Mailén, de 24 años de edad y madre de dos niñas, había salido de su casa para asistir a una entrevista laboral, pero su familia comenzó a buscarla cuando dejó de responder los mensajes ni contestar las llamadas.

Más tarde, sus allegados pudieron determinar que se había dirigido hacia un predio cercano al balneario Punta Cantera, en el sur marplatense, a partir de una conversación recuperada en una de sus redes sociales. Tras radicar la denuncia por “averiguación de paradero”, se dio inicio a una investigación.

Este domingo por la madrugada, efectivos de la comisaría 5ª llegaron al lugar y detectaron que había dos hombres que estaban quemando prendas dentro de un tacho. Ambos se dieron a la fuga y cuando la Policía los atrapó notaron que uno de ellos tenía manchas de sangre en la ropa y ambos presentaban rasguños en el rostro.

Cerca de ese lugar fue encontrado el cuerpo de Mailén, que estaba atado con cables, semienterrado y presentaba golpes y heridas de arma blanca. Los acusados fueron identificados como Agustín Díaz, de 26 años, y José Aquino, de 27, quienes trabajarían como serenos en ese predio. Este lunes, se los trasladó hasta la Fiscalía de Mar del Plata para llevar a cabo la audiencia indagatoria.

La autopsia estableció que murió producto de un paro cardíaco provocado por una hemorragia grave, originada por una herida de arma blanca en la zona de la cervical. A su vez, los peritos identificaron otras heridas de arma blanca en el cuerpo, sumado a lesiones de defensa en los brazos y piernas.

FP/ VR