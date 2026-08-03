La investigación por el femicidio de Mailén Antonich, la joven que fue asesinada en Mar del Plata tras acudir a una supuesta entrevista de trabajo, sumó en las últimas horas una prueba clave para intentar reconstruir cómo ocurrió el crimen. Los investigadores lograron recuperar las tarjetas de memoria de las cámaras de seguridad del predio donde fue hallado su cuerpo y ahora esperan el análisis de esas imágenes.

La causa, que está a cargo del fiscal Carlos Russo, de la Unidad Funcional de Instrucción N°7, incorporó este nuevo elemento luego de que personal del Gabinete de Homicidios de la Delegación Departamental de Investigaciones (DDI) lograra contactar a uno de los responsables del lugar y acceder al material registrado por los dispositivos instalados en la zona de Punta Canteras.

Fotos con IA y una oferta de trabajo falsa: la advertencia de una joven antes del femicidio de Mailén en Mar del Plata

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Además, durante los procedimientos, se confirmó que uno de los dos detenidos trabajaba como sereno en el predio, mientras que el otro era un conocido que suele frecuentar el lugar. Las imágenes ahora serán sometidas a peritajes con el objetivo de establecer los movimientos registrados en las horas previas y posteriores al femicidio de Mailén, que tenía 24 años y era mamá de dos niñas.

En paralelo, el fiscal sigue tomando declaraciones testimoniales para precisar la cronología del caso. Entre ellas se encuentra la del remisero que trasladó a la joven hasta la zona, quien se presentó espontáneamente ante la Policía y confirmó que había llevado a Mailén hasta el lugar donde iba a tener una entrevista laboral, que había pactado a través de Facebook.

Con el avance de las medidas, Russo resolvió este lunes dictar el secreto de sumario para preservar la investigación mientras se realizan nuevas pericias y se analizan los elementos incorporados al expediente.

Qué determinó la autopsia

El informe preliminar de la autopsia estableció que Mailén murió como consecuencia de un paro cardíaco provocado por una hemorragia grave originada por una herida de arma blanca en la zona cervical.

Los peritos también constataron que el cuerpo presentaba múltiples cortes y golpes en el rostro y los brazos, además de lesiones que coinciden con un intento de defensa. Si bien el examen forense no detectó inicialmente signos compatibles con un abuso sexual, los especialistas realizarán estudios complementarios previstos por el protocolo para descartar o no esa posibilidad.

Juana Mailén Antonich tenía 24 años y era mamá de dos nenas.

Los dos detenidos

Por el femicidio permanecen detenidos Agustín Bartolomé Díaz, de 26 años, y José Luis Aquino, de 27, quienes fueron arrestados durante la madrugada del domingo cerca del lugar donde apareció el cuerpo.

De acuerdo con la investigación, ambos fueron sorprendidos mientras intentaban quemar prendas que pertenecerían a la víctima y, al advertir la presencia de la Policía, intentaron darse a la fuga. Cuando fueron alcanzados por los efectivos, uno de ellos tenía manchas de sangre en la ropa y detectaron que ambos presentaban rasguños en el rostro.

Los acusados fueron trasladados a Tribunales para ser indagados por el fiscal Russo, mientras la Justicia continúa incorporando pruebas para esclarecer el femicidio de la joven, madre de dos hijas de 1 y 6 años, que había salido de su casa con la expectativa de conseguir trabajo y nunca regresó.

FP