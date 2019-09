Eugenio Veppo iba a 130 kilómetros por hora cuando atropelló a los agentes

El periodista Eugenio Veppo, acusado de atropellar y matar a una inspectora de tránsito y de herir de gravedad a otro el domingo último en Palermo, manejaba a más de 130 kilómetros por hora cuando impactó su auto contra sus víctimas.

La velocidad a la que iba el auto Volkswagen Passat azul del imputado surgió de un peritaje que la Policía de la Ciudad realizó en el marco de la causa que lleva adelante la jueza de instrucción porteña Yamile Bernan y que fue incorporado en las últimas horas al expediente, informaron fuentes de la investigación a Télam.

El dato cobra más importancia si se tiene en cuenta que la velocidad permitida en ese tramo de la avenida Figueroa Alcorta, es de 70 kilómetros por hora, es decir que al momento del accidente, el auto conducido por Veppo sobrepasaba en más de 60 kilómetros el límite legal.

Quién es Eugenio Veppo, el periodista que atropelló y mató a una agente de tránsito

En tanto, inspectores de tránsito de la ciudad de Buenos Aires se manifestaron esta mañana para pedir justicia por la muerte de su compañera. La manifestación culminó con una marcha que fue desde el lugar donde fueron arrollados Choque y Siciliano, hasta el hospital Fernández, donde este último continúa internado.

El martes pasado declaró el taxista que llevó a Veppo hasta su casa luego de que el periodista atropellara a los inspectores de tránsito. "Eran 3 personas, uno de ellos iba recostado sobre la puerta, durmiendo. Los tres iban callados y no me pareció que estuvieran alcoholizados, no noté nada extraño".

Además, Martínez indicó que los pasajeros "no parecían estar nerviosos", recordó que el periodista fue quien se sentó en el asiento delantero del acompañante y le dijo que iban a Libertador y Monroe, pero que luego lo hizo ir a Manzanares y Libertador.

Imágenes sensibles:

Trascendió que el taxista fue identificado en las imágenes de las cámaras de seguridad ubicadas en Silvio Ruggieri al 2800, que habría sido el lugar donde Veppo abandonó su auto Volkswagen Passat, con el que atropelló a Santiago Siciliano y a Cinthia Choque.

El brutal incidente ocurrió el pasado sábado a la noche cuando Veppo, de 31 años, conducía por la avenida Figueroa Alcorta a la altura de Tagle, acompañado por un amigo y una amiga y atropelló a la agente Cinthia Choque, de 28 años, quien murió en el acto, y también a su compañero, Santiago Siciliano, de 35, que resultó herido de gravedad y fue trasladado al Hospital Fernández.

Veppo escapó de manera inmediata y más tarde la Policía de la Ciudad encontró su vehículo en Silvio Ruggieri al 2800.

Según las fuentes, el auto tenía golpes en el parabrisas, el capó, el guardabarros y la parrilla, todo del lado del acompañante.

Tras la muerte de la agente de tránsito, apuntan contra el Gobierno porteño por las condiciones laborales

En tanto, los resultados de los análisis preliminares de narcotest y alcoholemia que le realizaron al acusado cuando se presentó detenido casi quince horas después del hecho, dieron negativo.

Esta semana también se supo que en abril de 2014 el periodista accedió a una probation junto a su hermano y tuvo que cumplir veinte horas de tareas comunitarias en una causa por amenazas.

La causa que tramitó en el Juzgado Penal, Contravencional y de Faltas N° 15 se inició porque los hermanos Veppo fueron acusados de violar el artículo 149 del Código Penal, el que prevé que "será reprimido con prisión de seis meses a dos años el que hiciere uso de amenazas para alarmar o amedrentar a una o más personas".

Este antecedente judicial podría influir en la condena que recibiría el periodista imputado ahora por el delito de "homicidio simple con dolo eventual", para el que la ley contempla una pena que llega a los 25 años de prisión.

