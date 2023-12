Femicidio en Corrientes: un hombre asesinó a puñaladas a la madre de sus hijos y luego se suicidó

Conmoción en la localidad correntina de Ituzaingó por un nuevo femicidio. Daiana López de 28 años fue asesinada a puñaladas este martes por su expareja, un hombre de 26 años, quien luego del crimen se quitó la vida. Sus hijos estaban presentes en el lugar del hecho.

Fueron identificados como Gabriel Gutierrez y Daiana E. López, quienes tenían tres hijos en común: una nena de 9 años y dos varones, uno de 5 y otro de 3 años. Según describieron fuentes policiales, estaban separados desde hacía varios meses y el femicida no convivía junto a ella, pero su casa se encontraba a pocas cuadras.

Fue una de las hijas quien salió corriendo de la casa a pedir ayuda a los vecinos, al ver la impactante escena dentro de su casa. "Papá está matando a mamá", le avisó desesperada a un vecino.

El hombre llamó al 911 y la policía llegó pocos minutos después, pero la tragedia ya era irreversible: al ingresar a la vivienda, los policías encontraron el cuerpo de la mujer rodeado de sangre tras el letal ataque con el arma blanca.

Cuando arribó la policía de la Comisaría Primera, solicitaron la asistencia urgente de una ambulancia ya que el hombre se encontraba aún con vida, aunque con lesiones sumamente graves.

El agresor fue trasladado al hospital local Doctor Ricardo Billinghurts, donde a los pocos minutos de su ingreso, falleció, según detalló a Télam el comisario Luis Romero, del Departamento de Relaciones Institucionales de la Policía de Corrientes.

"El llamado que alertó a la Policía lo realizó el vecino de la casa lindante. El vecino llama al 911 al escuchar la pelea y los gritos y pide urgente presencia policial, que al llegar se encuentra con la mujer sin vida y al hombre muy grave, que no llega con vida al hospital", declaró el comisario Romero.

La nena de 9 años le repitió al oficial el relato que le había hecho unos momentos antes a su vecina.

El hecho ocurrió alrededor de las 3 a.m. en una casa por Pasaje 3 de Abril, entre las calles Sarmiento y Mitre, en un pueblo de no más de 20 mil habitantes ubicado a 240 kilómetros de la ciudad capital de Corrientes.

También estuvo presente en el lugar del crimen el fiscal en turno Dr. Eugenio Balbastro, quien dirigió la investigación al ordenar que se lleven a cabo todas las pericias y el secuestro de la posible arma usada.

Después, solicitó que el cuerpo de la mujer fuera trasladado a la morgue del hospital local, para luego trasladar a ambos fallecidos hasta Capital para la realización de la autopsia correspondiente.

También secuestraron dos teléfonos celulares para recoger mayores evidencias y esclarecer el caso caratulado como supuesto femicidio seguido de suicidio.

Al parecer el ataque con el arma blanca fue el corolario de una discusión que habrían mantenido momentos antes.

El fiscal Balbastro dio a conocer que no existieron registros en la Policía local de Ituzaingó por denuncias previas por violencia de género que lo involucran a Gutiérrez y por su parte, los vecinos no brindaron ningún tipo de información extra de si se volvían cotidianas las peleas o no.

RM