La investigación por el crimen de Cristian Alberto Gerez, el cabo de la Policía Federal Argentina (PFA) que fue asesinado tras un ataque de motochorros en el partido de Tres de Febrero, dio un giro tras la detención de un nuevo sospechoso. Este miércoles, las autoridades confirmaron el arresto de un menor de 14 años y la liberación de otro que no tendría vinculación con el crimen.

El homicidio de Gerez tuvo lugar este lunes por la noche, cuando se encontraba en franco de servicio, vestía de civil, y se movilizaba con su moto por la calle Mariquita Sánchez de Thompson en la localidad de Loma Hermosa. De acuerdo con la reconstrucción de los hechos, los ladrones lo sorprendieron por detrás, lo obligaron a bajarse del vehículo y finalmente le dispararon, provocándole heridas fatales.

Loma Hermosa: asesinaron a un cabo de la Policía Federal para robarle la moto y sospechan que los atacantes son menores

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Tras la realización de las primeras pesquisas, la Policía Bonaerense y la División Homicidios de la PFA detuvieron a dos adolescentes, acusados de ser los autores del robo y el asesinato del cabo. Sin embargo, la fiscal Silvia Sorrentino, del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil de San Martín, ordenó que uno de ellos fuea excarcelado al establecer que no tenía relación con el hecho: el joven tenía la misma campera que la persona que efectuó los disparos.

Las cámaras de seguridad de la zona fueron clave en el caso, ya que además de ayudar a reconstruir cómo ocurrió el crimen también permitieron determinar que el chico liberado había estado en otro lugar a la hora del hecho, cerca de Camino del Buen Ayre.

Poco después, agentes de la DDI de San Martín y de la División Homicidios de la fuerza federal arrestaron a otro menor de edad de 14 años, señalado como el presunto asesino. El otro sospechoso, quien supuestamente habría manejado la moto con la que abordaron a la víctima, tiene tan solo un año más.

El momento en que dos ladrones interceptan al cabo Cristian Gerez en Loma Hermosa.

El nuevo detenido habría publicado una serie de videos a la plataforma TikTok donde se ve la moto y prendas de vestir similares a las que fueron utilizadas en el asesinato del integrante de la Policía Federal. Asimismo, en los videos también había presencia de diferentes armas.

Para atraparlo, las autoridades montaron un operativo y llevaron a cabo distintos allanamientos. El joven finalmente fue capturado en una vivienda del Barrio Libertador, donde intentaba esconderse. Tanto él como el otro acusado de 15 años son "inimputables", ya que el nuevo Régimen Penal Juvenil que fijó la edad mínima de responsabilidad penal en 14 años, fue sancionado en febrero pasado y entrará en vigencia a partir de septiembre.

Quién era el policía asesinado en Loma Hermosa

Cristian Gerez tenía 36 años y era oriundo de Santiago del Estero. Desde hacía varios años vivía en la provincia de Buenos Aires, en el partido de San Martín, junto a su pareja y su hija menor. El cabo trabajaba en la División Redes Exteriores de la Superintendencia de Comunicaciones de la PFA, a cargo del mantenimiento de los sistemas de comunicación de la fuerza de seguridad.

Cristian Gerez tenía 36 años y una hija.

En la causa por su homicidio, se descubrió que esa noche estaba de franco y portaba su arma reglamentaria. Cristian no se resistió al asalto de su moto, pero cuando uno de los delincuentes le exigió que le entregara sus objetos personales mientras retrocedía, intentó extraer su pistola y el ladrón le disparó dos veces; uno de los proyectiles impactó en su cabeza.

El asesino se subió a su vehículo, descartó un bolso que le habían sacado, y se dio a la fuga junto a su cómplice en dirección a Villa Curita, en la localidad de José León Suárez. El policía quedó tendido sobre el pavimento y cuando personal médico y de la Comisaría 5° de Tres de Febrero llegó al lugar tras un llamado al 911, corroboraron que no tenía signos vitales.

Su muerte generó una fuerte conmoción entre sus familiares, compañeros y vecinos. Sus amigos y otros miembros de la fuerza lo despidieron con mensajes de dolor a través de las redes sociales, donde también resaltaron su vocación de servicio. "Te amo eternamente mi pequeño, mi niño dorado, mi compañero, amor de la hermana. El dolor que me dejaste es insoportable", escribió su hermana, Maru, en su cuenta de Facebook.

FP/MSS