La investigación por el crimen de Julián Álvarez Guardia, el joven de 29 años asesinado a puñaladas en Chaco, sumó nuevas pruebas en las últimas horas que podrían resultar determinantes para el avance de la causa. Por el hecho está detenida su novia, Victoria Luz Cantero, acusada de presuntamente haberlo atacado tras una discusión en el marco de una relación que fue definida por sus allegados como "tóxica".

La historia entre ambos comenzó por una amistad, ya que Julián era cercano al hermano de Victoria, Facundo Cantero, y a través de esa relación se conocieron y estuvieron en pareja más de dos años, entre idas y vueltas. "Ellos siempre tuvieron una buena amistad y no sé qué pasó en la vida que se enamoró de alguien que no era la correcta, era un vínculo tóxico", afirmó Leticia, hermana de la víctima.

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"Julián era para mí todo, era como mi primer hijo. Él no lo podía entender, le dijimos que la dejara. Siempre la quiso a Victoria y se cansó de decirles a todos los amigos que era 'el amor de su vida'", señaló en una entrevista con el canal TN.

La agresión contra el joven ocurrió el domingo y la mujer explicó que el día anterior habían ido al cine y después a un boliche, por lo que parecían una pareja normal. "Nunca fue algo duradero, siempre tuvieron idas y vueltas durante dos o tres años y medio casi. Volvieron a la casa de él porque vive solo y mi mamá vive con mi papá a media cuadra. No sé cuál habrá sido el motivo de la discusión", agregó.

“Ella siempre volvía pidiendo perdón, diciendo que iba a cambiar, con todo el cuento de princesa”, relató acerca de las promesas que supuestamente le había hecho para controlar sus celos.

Victoria Cantero, acusada del crimen de su novio.

En ese marco, Lucas Achinelli, un amigo de la víctima viralizó en las redes sociales chats privados, fotos y testimonios que evidenciarían el contexto de violencia que habría vivido el joven. Uno de los mensajes que más conmoción generó es el que un allegado le pregunta directamente a Julián: “¿Otra vez te pegó?”. En la captura de pantalla se observan imágenes de su cara con moretones.

Los mensajes compartidos en la plataforma Instagram también muestran registros de llamadas y mensajes de voz atribuidos a Cantero. “Me mandan estas cosas y lo único que puedo pensar es que quiero que te pudras en la cárcel. Que el fiscal pida la máxima pena, porque esto lo buscaste, lo planeaste y lo ejecutaste sabiendo lo que hacías”, escribió Achinelli.

Crimen de Julián Álvarez Guardia.

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Durante la investigación, surgieron una serie de publicaciones que Cantero compartió en su cuenta de Facebook. Allí, compartía trabajos que realizaba para sus clientas, intercalado con fotos de sus viajes, amigos y memes. Algunas de estas imágenes quedaron bajo la lupa ya que tenían textos como “Yo solo quiero amar y maltratar al mismo hombre el resto de mi vida” y “No entiendo a las que llevan un labubu en el bolso, yo llevaría una glock”.

Además, luego de que trascendiera de que la acusada habría sido denunciada por violencia previamente, su abogado, Marco Molero, negó esta versión. “Se presentará ante la fiscal para que le informen los hechos que se le atribuyen y las pruebas en las que se funda la calificación legal pero no va a declarar porque es su primera aproximación al caso", informó.

Crimen de Julián Álvarez Guardia.

En ese sentido, el letrado sostuvo que hay que dejar correr la investigación: "No puedo decir que fue un hecho cometido a sangre fría ni mucho menos, o si hubo un acto de defensa", afirmó. También reconoció que "había un vínculo tóxico" y expresó que supuestamente existen comunicaciones en Whatsapp que señalarían que la joven habría querido ponerle fin a la relación a pesar de "la insistencia" de él.

El hecho tuvo lugar en una casa de la calle Donovan al 1400, en la ciudad de Resistencia. El hermano de Victoria, también amigo de Julián, fue quien lo trasladó a un hospital luego de constatar la lesión cortante en su pecho y tras un pedido de ayuda, pero murió horas después como consecuencia de un shock hipovolémico que derivó en un paro cardiorrespiratorio.

En ese momento, Cantero fue detenida, acusada de homicidio, y llevada hasta la Comisaría Quinta. Inicialmente habló ante las autoridades y, de acuerdo a su versión, aseguró que recibió un presunto llamado de un amigo para que se acercara a la casa y que, al llegar, encontró a su novio ya herido.

FP/AS/LT