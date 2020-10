Habló el panadero que mató a un ladrón en La Matanza: "Era mi vida o la de él"

El panadero "justiciero" que este sábado mató a tiros a un delincuente en La Matanza aseguró que teme por su vida y la de su familia, y recordó que, en el momento del ataque, sintió que era su "vida o la de él".

Gerardo habló con la prensa esta mañana. Se mostró arrepentido por lo que hizo pero también reveló que están siendo amenazados. "Estoy arrepentido de lo que hice. No soy un asesino, yo soy un laburante y no salí a matar; salí a guardar la camioneta", explicó el panadero.

Sobre el ataque señaló que "no se puede explicar nada". "Yo salí con las manos en alto, lo único que pedí fue que baje mi hijo y no sé cómo forcejeé, no sé de dónde saqué coraje. Tengo miedo, estoy laburando encerrado, anoche no pude dormir, tengo que estar sentado en una silla durmiendo en la panadería, mi hijo está mal, mi hija mayor me ve y llora, lloramos todos, es una situación de mierda", agregó.

"Yo me crié acá en La Matanza, mi papá me crió acá y por qué tengo que estar así ahora", se lamentó el panadero.

Vanesa, su esposa, apuntó que "tienen miedo" y que reciben amenazas por las redes sociales. "Nos dicen que van a venir a reventar la casa del panadero, que me van a prender fuego la casa, que vamos a linchar a tu marido, esas cosas salen por Facebook", señaló la mujer.

Además, contó que el viernes pasado escucharon "cuatro disparos" en la zona y aseguró que los robos en el barrio suceden de manera habitual: "No hay horario, a toda hora te roban".

Finalmente, pidió "protección" para su familia y para los empleados que trabajan en la panadería, quienes "por miedo" no acudieron a abrir el local.

El caso ocurrió el sábado a la tarde en la esquina de Yanzi y Pita, de la localidad de Rafael Castillo, partido de La Matanza. El panadero fue abordado por cuatro delincuentes cuando llegaba con sus dos hijos a bordo de una camioneta Volkswagen Amarok.

De acuerdo a los testigos, Gerardo se trenzó en lucha con uno de ellos. En medio del forcejeo, consiguió arrebatarle al delincuente su arma y efectuó varios disparos que impactaron en el segundo cómplice, quien cayó muerto a los pocos metros. Dos de los ladrones, que estaban en el auto, dispararon hacia la camioneta y huyeron.

El asaltante que había quedado sin arma fue reducido a golpes por varios vecinos, que habían salido por la balacera. La paliza que recibió el delincuente fue durísima, con varios de los comerciantes de la zona que lo golpeaban en el piso, mientras el menor intentaba desesperadamente cubrirse de la lluvia de trompadas y patadas.

"¡Parate solo!", le gritaba uno de los vecinos, mientras en el video se escuchaba a otros gritar "rómpanle la cabeza a ese h..". En el mismo video se veía también el cuerpo tendido del delincuente fallecido, quien según determinaron luego los peritos portaba un arma de utilería.

Lo ocurrido es investigado por el fiscal Emilio Spatafora, del Fuero Penal de Responsabilidad Juvenil del Departamento Judicial La Matanza, quien no adoptó ninguna medida restrictiva de la libertad para el comerciante asaltado por considerar, de momento, que actuó en su legítima defensa.

