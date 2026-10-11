Hallaron calcinado en el baúl de un auto al hijo de un excomisario

Tenía 20 años. Era hijo de un comisario general retirado de la Policía de Misiones y había salido para encontrarse con un conocido por un supuesto asunto de negocios. Un día después, su cuerpo apareció calcinado dentro del baúl de un Volkswagen Polo incendiado en un descampado de Potrero Barrero, detrás del aeropuerto de Posadas.

La investigación avanzó con rapidez y sumó una pieza clave con la entrega de Luciano Reinaldo, de 19 años, señalado como el presunto autor de los disparos que terminaron con la vida de Guido Néstor Adriel Rippel. El sospechoso se presentó junto a su abogado en la Comisaría Primera de Puerto Rico después de permanecer prófugo desde el miércoles y quedó detenido a disposición del Juzgado de Instrucción Tres de Posadas.

Reinaldo era buscado desde que los investigadores allanaron una vivienda vinculada a él en el barrio Santa Rita, donde se sospecha que ocurrió el crimen. En ese domicilio fueron secuestrados varios casquillos que habrían sido utilizados durante el ataque y otros elementos considerados de interés para la causa.

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La principal hipótesis apunta a que Rippel fue citado para mantener una reunión por un conflicto relacionado con una deuda. Según explicó el ministro de Gobierno de Misiones, Marcelo Pérez, los involucrados estarían relacionados con operaciones de compra y venta de dólares, bienes y juego clandestino.

Los investigadores creen que durante ese encuentro Reinaldo habría efectuado al menos cinco disparos contra la víctima. Después, el cuerpo fue trasladado dentro del Volkswagen Polo y el vehículo terminó incendiado en una zona descampada próxima al río Paraná.

Por el caso también está detenido Damián C., de 22 años, acusado de haber colaborado en el intento de ocultamiento del cadáver. Fue arrestado pocas horas después del hallazgo durante un allanamiento en una propiedad del barrio Yacyretá.

La pesquisa comenzó cuando la familia de Rippel denunció su desaparición. El joven había dejado a su novia y había dicho que se reuniría con un conocido por un asunto de negocios. Desde entonces dejó de responder mensajes y su teléfono permaneció apagado.

Al día siguiente, cerca de las 15.30, fue encontrado el auto completamente quemado. Dentro del baúl había un cadáver y las características del vehículo permitieron vincular rápidamente ambos hechos.

El análisis de cámaras de seguridad y distintas tareas de inteligencia condujeron hasta los dos sospechosos. Con la entrega de Reinaldo, ambos quedaron ahora a disposición del juez Fernando Verón y deberán ser indagados.