La causa por la muerte de Sofía Devries, la joven de 23 años que falleció en febrero pasado mientras realizaba un curso de buceo en la localidad de Puerto Madryn, dio un giro a cinco meses del hecho. Este lunes, el Ministerio Público Fiscal (MPF) decidió imputar por "homicidio culposo" a Thiago Pocovi, el instructor de buceo de Freediving Patagonia, la empresa que estaba a cargo de la actividad.

La audiencia se realizó a las 10.30 y fue presidida por la jueza penal Marcela Alejandra Pérez Bogado. La imputación fue realizada por el fiscal Alex Williams y el funcionario Juan Pablo Santos, quienes sostuvieron que Pocovi se habría manejado "en forma contraria a los protocolos y normas de seguridad que regulan la actividad".

La autopsia determinó cómo murió Sofía Devries, la chica que se perdió buceando en Puerto Madryn

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El instructor, de 26 años, estuvo pendiente de los cargos en su contra de manera virtual, ya que está radicado en un domicilio de la provincia de Buenos Aires. Su conducta fue calificada provisoriamente como "homicidio culposo", delito previsto para quien causa la muerte de otra persona por imprudencia, negligencia, impericia o no observar los deberes de cuidado a su cargo.

De acuerdo con el artículo 84 del Código Penal, tiene una pena de 1 a 5 años y una inhabilitación especial de 5 a 10 años, cuando corresponda (por ejemplo, para ejercer una profesión o actividad vinculada al hecho).

Asimismo, durante la audiencia se solicitó la apertura formal de la investigación. A través de pericias y testimonios de testigos y especialistas, se buscará determinar qué decisiones tomó Pocovi y si las maniobras que realizó pueden constituir o no un delito.

Sofía Devries tenía 23 años.

Según la hipótesis principal, Pocovi, en su carácter de instructor certificado por PADI (Asociación Profesional de Instructores de Buceo), conducía un grupo de siete buceadores hacia el parque subacuático del ex buque Hu Shun Yu 809, que se creó a partir del hundimiento programado de un pesquero ilegal chino capturado, con el fin de crear un arrecife artificial.

"Al iniciar la inmersión las condiciones de visibilidad eran extremadamente reducidas, circunstancia que impedía ejercer una supervisión directa sobre todo el grupo. Pese a ello, la inmersión continuó", destacaron.

Qué pasó con Sofía en el curso de buceo

Según indicó la Fiscalía, en ese contexto, Sofía y su novio, Leonardo Alonso, con quien viajó a Puerto Madryn para realizar la práctica de buceo de certificación, habrían quedado "sin supervisión directa al llegar al fondo". Luego, la joven comenzó a manifestar signos de malestar, se retiró el regulador y, durante el intento de asistencia por parte de su pareja, quedó sin suministro de aire.

La autopsia estableció que Devries falleció por “ahogamiento por inmersión sin participación de terceros”, pero desde el inicio de la investigación se apuntó a recolectar pruebas para comprender con precisión cómo sucedieron los acontecimientos y si hubo responsabilidad por parte de las personas que estaban a cargo de controlar la actividad.

Sofía desapareció el 16 de febrero y su cuerpo fue encontrado dos días después.

De acuerdo con la reconstrucción del caso, Sofía y Leonardo habían realizado el día anterior el curso Open Water, que permite realizar descensos hasta 18 metros de profundidad. Después, se les ofreció hacer una segunda instancia que permite llegar hasta 30 metros, la cual aceptaron y optaron por llevar a cabo con otras personas.

El grupo debía descender con los instructores y, en un momento, el novio de la joven habría tenido problemas para bajar. Luego, cuando otros participantes empezaron a ascender, Sofía quedó en la zona más profunda con el instructor, mientras su pareja todavía descendía de forma lenta, según lo consignado por el medio ADN Sur.

En ese momento, el profesor habría indicado que debía subir porque tenía problemas con su chaleco y la chica habría sufrido una crisis, donde se quitó el regulador para intentar respirar. Alonso la habría querido asistir con el suyo y luego inflar el chaleco para ir a la superficie con ella, pero en la maniobra la joven se soltó y él no pudo regresar.

Quién era Sofía Devries

Sofía era oriunda de la localidad bonaerense de Moreno. Estudiaba Comunicación y Administración y trabajaba en un emprendimiento de su familia, mientras creaba contenido en redes sociales sobre viajes y estilo de vida. Era amante del buceo, por lo que había viajado a Chubut para certificar un curso internacional con Leonardo.

Había llegado el viernes 13 de febrero a Puerto Madryn para pasar el fin de semana largo de carnaval y realizar la práctica en el área de Punta Cuevas. Desapareció el lunes 16, tras el accidente durante la inmersión, y su cuerpo fue encontrado el 18 de febrero por personal de la Prefectura Naval Argentina (PNA), en medio de una intensa búsqueda.

FP/ff