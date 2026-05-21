El neurocirujano Leopoldo Luque, que desde que inició el nuevo juicio por la muerte de Diego Maradona decidió levantar su perfil, volverá a declarar en el marco del debate oral y público. Además, este jueves se espera que hablen ante el tribunal tres médicos de la Clínica Olivos, centro de salud en el que el exfutbolista fue operado de un hematoma subdural en la cabeza, tres semanas antes de su fallecimiento.

El exmédico de cabecera del campeón del Mundial de México '86 hablará por séptima vez ante los jueces Alberto Gaig, Alberto Ortolani y Pablo Rolón, del Tribunal Oral Criminal (TOC) Nº7 de San Isidro. En ocasiones anteriores, había testificado para poner en duda algunas conclusiones sobre la autopsia del cuerpo, dar contexto a los audios exhibidos por la Fiscalía y responder los dichos de Gianinna Maradona, una de las hijas de Diego y Claudia Villafañe.

Juicio por la muerte de Maradona: de los límites a las declaraciones de Luque a la posibilidad de ampliar las audiencias

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En la jornada de hoy, Luque buscará refutar los dichos de los peritos forenses Carlos Mauricio Cassinelli y Federico Corasaniti, a cargo de realizar el estudio post mortem del entonces entrenador de Gimnasia de La Plata, y del médico Mario Schiter, profesional que acompañó a Diego en Cuba en el año 2000, cuando realizó un tratamiento para rehabilitarse de sus adicciones a la droga, y que fue convocado en 2020 para dar su opinión sobre su salud y, más tarde, como veedor de la necropsia.

El neurocirujano se había presentado a declarar este martes, luego de la comparecencia de Jana Maradona -segunda hija del exjugador en testificar en el debate- pero finalmente se decidió que lo hiciera el psicólogo Carlos Díaz, otro de los siete profesionales de la salud imputados por "homicidio simple con dolo eventual".

Al inicio de la audiencia pasada, el abogado Eduardo Ramírez, que representa a Diego Maradona Jr., solicitó a los magistrados que establecieran límites en el testimonio de Luque para que deje de incurrir en supuestas "divagaciones" y "adelantos de su alegato", que provocan que el juicio no tenga fluidez.

El neurocirujano Leopoldo Luque en el nuevo juicio por la muerte de Diego Maradona.

La solicitud fue apoyada por otras querellas y rechazada de plano por las defensas; mientras que los fiscales Patricio Ferrari y Cosme Iribarren acusaron al imputado de hacer "interrupciones sistemáticas" y alterar el orden procesal. De todas formas, los representantes del Ministerio Público Fiscal no pidieron que deje de declarar, pero que si lo hace sea después de los testigos.

Al final, el tribunal optó por no hacer lugar al planteo pero el juez Gaig explicó que aunque se mantenga "el criterio general de que los imputados pueden declarar libremente; no podrán abrir indirectamente el examen de un testigo o de un perito que ya declaró”.

Además de Luque y Díaz, también están acusados por la muerte de Maradona la psiquiatra Agustina Cosachov, el médico clínico Pedro Di Spagna, la jefa de cuidados domiciliarios de la prepaga Swiss Medical, Nancy Forlini, el enfermero Ricardo Almirón y el coordinador de enfermería, Mariano Perroni. El delito que se les imputa tiene una pena que va de los ocho a los 25 años de prisión.

Caso Maradona: los otros testimonios

Para la 12º audiencia, también se esperan las declaraciones del jefe de terapia intensiva de la Clínica Olivos, Fernando Villarejo, y el jefe de cardiología del sanatorio, Sebastián Nani. También figura en la lista Pablo Rubino, el neurocirujano que intervino a Maradona por el hematoma subdural, que en el debate del año pasado -que terminó anulado por el escándalo de la exjueza Julieta Makintach- ofreció detalles sobre la operación y los estudios previos que le realizaron.

Clínica Olivos de Vicente López.

El hematoma subdural en la cabeza fue detectado en la Clínica Ipensa de La Plata y luego el exfutbolista fue derivado al centro de salud ubicado en el partido bonaerense de Vicente López para la cirugía. Médicos de la institución sanitaria platense indicaron que, en su opinión, no era necesario operar al paciente, pero Luque opinaba lo contrario e impulsó la intervención.

Además, el exmédico de cabecera de Diego estuvo en contra de derivarlo a un centro de tercer nivel y le manifestó a la familia que debía cursar la recuperación a través de una internación domiciliaria, para la que se eligió una vivienda en un barrio privado del partido de Tigre. Este sería el lugar donde finalmente se reportaría la muerte de Maradona, el 25 de noviembre de 2020.

"Necesitaba irse a un centro de tercer nivel con un equipo interdisciplinario que conste de un clínico y un psiquiatra con un lugar preparado para el manejo", había señalado Nani cuando testificó en 2025. Este punto también fue ratificado por otros testigos a lo largo del debate actual.

FP

LT