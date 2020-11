Julieta Antón, la chica apuñalada, habló de su atacante: "Siempre lo noté raro, pero nunca imaginé esto"

Luego de ser apuñalada por uno de sus alumnos de danza, Julieta Antón habló por primera vez con los medios este miércoles por la mañana y relató la secuencia que vivió y cómo pasa los momentos difíciles recuperándose, por suerte, ya fuera de peligro de las heridas que sufrió.

"Hace poquito empezó todo. Era muy intenso. Él iba a las clases dos horas antes y ayer pasó lo mismo. Siempre lo noté raro, pero nunca me imagine esto", detalló la exbailarina de ShowMatch en comunicación telefónica con Los ángeles de la mañana.

Sobre el escalofriante momento que vivió al ser atacada por Sebastián Villarreal, contó que tuvo "miedo" y que había notado "extraño" al joven atacante. "Fue horrible. Sofi fue mi ángel", en referencia a Sofía Bovino, la dueña de la escuela de baile, que salió a defenderla y recibió una esquirla de bala cuando intervino la policía.

Asimismo, Antón agradeció la reacción de los médicos y de la policía que logró reducir a Villarreal: "Enseguida me trasladaron al Hospital Pirovano, estuve muy bien atendida. Los policías también estuvieron conmigo en todo momento. Ambos actuaron de manera muy eficaz".

Así detuvieron al hombre que apuñaló a la exbailarina de ShowMatch

Por suerte, la joven ahora se encuentra contenida por su familia y su círculo más intimo de amigos, y espera recuperarse pronto: "No vi nada, preferí no hacerlo. Hoy pienso en mí y en Sofi, que estamos bien, que pudieron atendernos rápido y que estamos vivas. Pienso en recuperarme. Después veré cómo retomo. Voy a necesitar tiempo para poder superar todo. Va a ser difícil volver a confiar en quien uno tiene al lado", concluyó angustiada.

También en esta misma jornada por la mañana habló con los medios Jackie, la hermana de Julieta, quien describió el momento en el que se enteró del ataque que sufrió su hermana: "Me llamó el peluquero de Juli y me dijo que había tenido un accidente. Al principio pensé que era una joda. Me dijo que no, que había sido atacada por un alumno. Ahí me descompensé, estuve muy mal. Empecé a llamar a mi mamá, mi papá, a Mati Napp (ex novio de la bailarina)", precisó.

Por último, Jackie contó sobre la fijación y la incomodidad que su hermana ya tenía previamente con Villarreal en las clases: "El 2 de noviembre arrancaron las clases presenciales y Juli tenía una emoción después de esta cuarentena... Me dijo que eran todas mujeres y un varón, y que se había sentido incomoda en la clase", advirtió.

J.D. / M.C.