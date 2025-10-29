La autopsia confirmó que Nicolás Duarte murió ahogado tras caer a un arroyo

La autopsia al cuerpo de Nicolás Tomás Duarte, el joven de 18 años que fue encontrado muerto en un arroyo del partido bonaerense de Ezeiza, determinó que la causa de muerte fue asfixia por inmersión. El informe ratificó que el adolescente murió ahogado, tras varios días de búsqueda que mantuvieron en vilo a su familia y a toda la comunidad.

La investigación está a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) Descentralizada N°1 de Ezeiza, conducida por la fiscal Florencia Belloc, junto al secretario Federico Ricart.

Las primeras hipótesis indican que Nicolás, que había salido del boliche Egipto Baires Sur durante la madrugada del sábado, habría caminado solo y bajo la lluvia, en aparente estado de ebriedad, hasta llegar a un puente sin barandas sobre el arroyo Aguirre. Los investigadores creen que en ese punto trastabilló, cayó al agua crecida y murió ahogado. La corriente habría arrastrado su cuerpo varios metros hasta el lugar donde fue hallado el martes.

Sin embargo, la familia no descarta otras posibilidades: la madre del joven advirtió que el cuerpo fue encontrado con otra ropa, distinta a la que llevaba puesta al salir del boliche, lo que alimentó las sospechas de un posible robo o de que alguien haya intervenido en su desaparición.

Otra línea de investigación evalúa la posibilidad de que Duarte se haya desvanecido por el frío o la ingesta de alcohol, y que el agua lo haya arrastrado.

El último rastro de Nicolás Duarte

Nicolás había salido desde su casa, en la localidad de Tristán Suárez, para ir a bailar con amigos a Egipto Baires Sur, un local ubicado sobre la colectora de la ruta provincial 205. Llegó en un auto de aplicación y, según la reconstrucción de la SubDDI Ezeiza, fue retirado del lugar a las 4:10 por personal de seguridad privada.

Las cámaras de seguridad lo registraron caminando solo y desorientado en dirección a Tristán Suárez. A las 5:20, fue captado sobre la ruta 205, aparentemente bajo los efectos del alcohol. Un chofer de camión recolector declaró haberlo visto cerca de las 8 en la esquina de Los Sauces y Las Araucarias, con una herida en el labio, aunque el joven rechazó ayuda. Minutos más tarde, otra cámara lo grabó avanzando hacia un puente precario sobre el arroyo Aguirre, el punto donde se perdió su rastro.

Cómo fue el operativo

El cuerpo fue encontrado debajo de ese mismo puente, a la altura de la calle Las Hortensias, en una zona que ya había sido rastrillada días anteriores, pero el descenso del arroyo tras las intensas lluvias del fin de semana, permitió concretar el hallazgo.

Participaron más de 90 efectivos de la Policía Bonaerense, bomberos, buzos tácticos y canes rastreadores. También intervino personal del Sistema de Información y Gestión Jurídica (SIFJ), que realizó un análisis geotécnico y de antenas para reconstruir los movimientos de Duarte. El Equipo de Psicología de la Dirección de Análisis de Conducta Criminal y Victimología brindó contención a la familia durante las tareas de búsqueda.

