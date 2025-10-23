Turista argentina cayó desde un tercer piso mientras vacacionaba en México

Una turista argentina se encuentra internada en estado delicado en México, luego de caer desde un tercer piso mientras vacacionaba.

El hecho ocurrió el pasado 18 de octubre en la ciudad de Tulum. La víctima, Karina Alejandra Rott, oriunda de Las Grutas, Río Negro, sufrió un grave accidente del que todavía se desconocen las causas.

Según informó su familia, la mujer fue trasladada de urgencia al hospital general de Playa del Carmen, donde le brindaron las primeras atenciones médicas. Posteriormente, fue derivada a un centro de salud en Mérida, donde se determinó que debía ser operada por las fracturas que sufrió.

En ese contexto de angustia, la sobrina de la víctima, Daiana Rott, relató que su tía “se fracturó ambos tobillos, un brazo y la columna”, y denunció a través de redes sociales que en el primer hospital “solo le pararon el sangrado y le dieron medicamentos para el dolor”.

La familia sostuvo que los costos médicos en México son muy elevados y que no contaban con los recursos para afrontar una cirugía de alta complejidad. Por ese motivo, iniciaron una campaña en redes sociales para pedir ayuda y gestionar el traslado sanitario hacia Argentina.

Ante la repercusión del caso, el Gobierno de Río Negro confirmó que intervendrá para facilitar el retorno de la turista al país. Según informaron allegados a la familia, el gobernador Alberto Weretilneck puso a disposición un vuelo sanitario para repatriar a Karina Rott.