Santiago Márquez Barreto, hermano de Narela Barreto, la argentina de 28 años hallada sin vida este jueves en Los Ángeles, rompió el silencio y brindó precisiones adicionales sobre la investigación. El familiar indicó: “Lo que a mí me llegó es que la encontraron en la calle. Estaba a unas cinco cuadras tirada y parece que tenía un par de días fallecida”.

En ese sentido, explicó que los datos preliminares señalan que el fallecimiento se habría producido varios días antes del hallazgo. “Parece que llevaba muerta ya desde el mismo viernes en que dejó de recibir las llamadas. Estos son los datos que tiene mi papá”, afirmó Santiago en declaraciones al programa Telenoche.

El hermano de la víctima agregó que el contacto con su padre fue limitado debido al impacto emocional que atraviesa la familia en este contexto.

También detalló que el departamento donde vivía Narela pudo ser inspeccionado antes de que su padre viajara a Estados Unidos. “Un amigo de mi hermana logró entrar con la policía y estaba todo en orden, era como ella lo había dejado”, sostuvo. En esa línea, descartó la hipótesis de un asalto: “Así que no fue un intento de robo, algo de esto fue en la calle”.

Respecto a las versiones que circularon en redes sociales, Santiago negó que su hermana haya sido vista subiendo a un vehículo de aplicación. “Cuando mi hermana tomaba los autos, su aplicación estaba vinculada al mail de mi mamá”, explicó para desmentir esa información.

Narela Barreta desapareció el 23 de enero y fue hallada sin vida este jueves 29 de enero en Los Ángeles

Sobre los registros digitales, precisó que no figura ningún viaje realizado por la joven. “El último Uber que está registrado es un Uber de entrega. No que se haya subido”. Además, confirmó que el teléfono celular fue encontrado junto al cuerpo: “El teléfono lo tenía mi hermana encima, eso me consta completamente”.

En otro tramo del reportaje, manifestó cuál es la principal línea de sospecha que maneja la familia. “Quizás la agarraron cuando iba al trabajo, no sabemos si alguien conocido o no. Le habrán inyectado algo, agarrado desprevenida y ahí ocurrió el homicidio”, expresó.

Finalmente, indicó que el episodio habría ocurrido mientras la joven se dirigía a cumplir alguna actividad. “Esto pasó cuando ella se estaba yendo a algún lugar, al trabajo, seguramente”, señaló, sin aportar mayores precisiones.

El padre de Narela, Pablo Marcelo Márquez, arribó a Los Ángeles este jueves por la mañana. Fue entonces cuando las autoridades locales le informaron que habían localizado el cuerpo de su hija, desaparecida desde el viernes 23 de enero.

El hallazgo del cuerpo de Narela Barreto y el avance de la investigación

Las fuerzas de seguridad de Los Ángeles confirmaron este jueves el hallazgo del cuerpo de Narela Barreto, de nacionalidad argentina, cuyo paradero era desconocido desde el 23 de enero.

Los investigadores encontraron los restos en la misma ciudad donde la joven vivía y trabajaba desde hacía aproximadamente dos años. El descubrimiento se produjo poco después del arribo de su padre a territorio estadounidense para sumarse a la búsqueda. La Justicia mantiene en reserva la ubicación exacta mientras avanzan las pericias forenses.

Cartel de búsqueda de Narela Barreto pegado por sus amigas en una calle de Los Ángeles

Barreto alquilaba un departamento en el centro de la ciudad. La denuncia por su desaparición fue realizada por amigas cercanas, quienes alertaron a las autoridades al advertir que no había regresado a su vivienda.

La pesquisa se concentra en reconstruir los movimientos previos a su desaparición en las inmediaciones del domicilio. Para ello, los investigadores analizan imágenes de cámaras de seguridad del edificio y de las zonas cercanas.

Narela, de 28 años, nació en la Ciudad de Buenos Aires pero tenía domicilio en Banfield, en el conurbano bonaerense. Se encontraba en Estados Unidos desde junio de 2024, cuando viajó por el casamiento de una amiga y decidió permanecer en el país.

Según relató este miércoles Milagros, una de sus primas, la joven se desempeñó recientemente como mesera en Los Ángeles y había comenzado a trabajar en un nuevo establecimiento, aunque no pudo precisar el rubro.

Antes de instalarse en el exterior, Narela trabajaba en un kiosco familiar en Banfield junto a tres primas. Además, contaba con un alto nivel de inglés, adquirido desde la infancia, lo que le permitía realizar tareas como traductora.

