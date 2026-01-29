Apareció muerta Narela Barreto, la chica argentina desaparecida en Los Ángeles

La joven argentina Narela Barreto, de 28 años, cuyo paradero era desconocido desde el 23 de enero en la ciudad de Los Ángeles, Estados Unidos, fue hallada sin vida, de acuerdo con la confirmación que su padre transmitió al círculo familiar, señalaron fuentes citadas por Clarín.

Hasta el momento no trascendieron detalles oficiales sobre las causas ni el contexto del fallecimiento de la joven, quien residió inicialmente en Miami y luego se estableció en Los Ángeles, donde —según relataron sus allegados— se desempeñaba laboralmente como camarera.

Narela Barreto tenía 28 años y vivía en Los Ángeles desde 204. Era buscada por familiares y amigos desde el 23 de enero

Barreto se había formado como traductora de inglés y hacía aproximadamente dos años se había radicado en territorio estadounidense. Vivía sola en un departamento ubicado en el centro de la ciudad californiana. La alerta se activó cuando amigas advirtieron que no regresó a su domicilio y dieron aviso inmediato a su familia en la Argentina.

La desaparición de Narela Barreto y la difusión del caso

Tras perder contacto con ella, familiares impulsaron una campaña de difusión a través de redes sociales para alertar sobre su desaparición. “¡Se busca! Narela Barreto. Vista por última vez el 23 de enero en la ciudad de Los Ángeles. Por favor, cualquier información que tengas comunicate a cualquier hora”.

El afiche digital que difundió la familia de Narela Barreto

En paralelo, personas de su entorno empapelaron el barrio donde vivía con afiches que incluían su fotografía, redactados tanto en inglés como en español, con el objetivo de alcanzar también a la comunidad latina de la zona.

En el marco de esas gestiones, allegados se comunicaron con el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) de Estados Unidos para consultar si la joven había sido detenida por esa dependencia, posibilidad que fue descartada por el organismo.

Según precisaron fuentes cercanas a la familia, Barreto contaba con toda la documentación correspondiente y su estatus migratorio en el país norteamericano se encontraba en regla.

Cartel de búsqueda de Narela Barreto pegado en una calle de Los Ángeles

Testimonios del entorno de Narela Barreto

Tanto su prima Violeta como Luján Roswell, amiga de la joven residente en Los Ángeles, brindaron declaraciones a distintos medios en las que mencionaron “un vínculo con un chico colombiano que iba y venía”. En ese sentido, Roswell sostuvo: "Hay un sospechoso. No puedo hablar más, se está investigando".

El último dato sobre Narela Barreto era que laa vieron subir a un auto de aplicación

De acuerdo con lo relatado por su prima ante la prensa, un testigo habría visto a Barreto subir a un vehículo de una aplicación de transporte. Su teléfono celular permaneció encendido hasta el mediodía del día de la desaparición y se apagó en el momento en que la familia perdió contacto con ella y comenzó la búsqueda.

“Le dijo a su mamá que se iba a trabajar. Eso es lo último que sabemos de ella. Estamos esperando que llegue su padre para poder acceder a los videos de los edificios e intentar identificar el auto y el recorrido que hizo”, concluyó la famliar de la joven.

