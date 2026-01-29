Todo lo que se sabe sobre la muerte de Narela Barreto, la joven argentina hallada sin vida en Los Ángeles

Narela Micaela Márquez Barreto nació en Banfield, en el partido de Lomas de Zamora, Buenos Aires, y tenía 27 años al momento de su muerte. En busca de nuevas oportunidades, se mudó a Los Ángeles, Estados Unidos, hace dos años. Su vida en el país norteamericano estaba marcada por la independencia, trabajando como mesera en un bar mientras vivía sola en un departamento en el centro de la ciudad.

Antes de su traslado, Narela trabajaba como traductora y ayudaba en un kiosco familiar en Argentina. La joven había viajado inicialmente a Estados Unidos para asistir a un casamiento de una amiga, pero tras ese viaje decidió quedarse en el país y buscar nuevas oportunidades laborales.

La desaparición de Narela

El 23 de enero de 2026, Narela fue vista por última vez cuando se subió a un vehículo de una aplicación de transporte. Había mantenido contacto con su madre ese mismo día, informándole que se dirigía a trabajar. Sin embargo, después de ese mensaje, dejó de responder los llamados. Durante los días siguientes, su familia y amigos comenzaron a preocupararse por su paradero, ya que la joven no regresaba a su departamento, y su teléfono dejó de responder.

El 25 de enero, las amigas de Narela, al notar su ausencia, decidieron ir a la policía para denunciar su desaparición. Ese mismo día, sus familiares en Argentina se comunicaron con la Embajada Argentina en Estados Unidos y contrataron detectives privados para intentar localizarla. A pesar de estos esfuerzos, no hubo información relevante en los primeros días de la búsqueda.

Luego de una búsqueda que duró varios días, el cuerpo de Narela fue encontrado el 29 de enero en el área metropolitana de Los Ángeles. Aunque las autoridades locales no dieron detalles inmediatos sobre las circunstancias ni el lugar específico donde fue encontrada, la confirmación de su deceso llegó tras varios días de intensos rastrillajes en las áreas cercanas a su residencia. La noticia conmocionó a su familia y amigos, quienes habían estado publicando constantemente en redes sociales y colocando carteles en el barrio donde la joven vivía.

En cuanto a los detalles de la escena, las primeras informaciones apuntan a que no había signos evidentes de violencia o robo en el departamento de Narela, lo que dejó a los investigadores sin claridad sobre la causa de su muerte.

Antes de su desaparición, Narela había estado en contacto con su madre, con quien intercambió un mensaje en el que le dijo que se iba a trabajar. Sin embargo, según fuentes cercanas, Narela había cambiado de empleo recientemente, lo que complicaba la obtención de detalles precisos sobre su jornada laboral en ese momento.

Una de las últimas personas en verla fue un vecino de su edificio, quien la observó subirse a un vehículo de una aplicación de transporte. Después de ese contacto, su celular permaneció encendido hasta el mediodía del 23 de enero, y luego dejó de responder. Al ingresar a su departamento, junto con la policía, los familiares confirmaron que todo estaba tal como Narela lo había dejado, lo que sumó más misterio al caso.

La investigación y las hipótesis

El Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos (ICE) fue contactado por los familiares para verificar si Narela había sido detenida o deportada, pero se confirmó que no había sido el caso. Además, las autoridades locales revisaron las cámaras de seguridad del edificio y de las inmediaciones para tratar de reconstruir los últimos movimientos de Narela antes de su desaparición.

A pesar de la falta de información clara sobre la causa de su muerte, los investigadores no descartan ninguna hipótesis, incluyendo la posibilidad de un crimen. Sin embargo, hasta el momento, no se confirmó ni se revelaron detalles sobre las posibles razones detrás de su deceso.

Reacciones de la familia y el dolor de los seres queridos

Tras el trágico hallazgo, la familia de Narela expresó su dolor a través de las redes sociales. Su hermano, Santiago Barreto, compartió un emotivo mensaje junto a una foto de ambos en un cumpleaños, diciendo: “Por siempre y para siempre en mi corazón, te voy a extrañar para toda mi vida. Te amo, descansa en paz, hermanita”.

Por su parte, su prima Ayelén, quien fue una de las principales activistas en la búsqueda de Narela, compartió varios mensajes desgarradores, recordando los momentos juntos y pidiendo fuerzas para afrontar la pérdida. “Me vas a doler toda la vida, dame fuerzas porque ya no puedo más. Vas a ser mi ángel más hermoso, volá alto, prima”, expresó en sus publicaciones.

Un llamado a la justicia

En medio del dolor, amigos y familiares piden justicia por la joven argentina. Milagros Cuello, amiga cercana de Narela, también se pronunció en redes sociales pidiendo que no se dejara que el caso quedara en el olvido. "Descansa en paz, hermosa Nare. Justicia por Narela, que no quede en la nada", escribió en su perfil.

