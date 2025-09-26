Lian Flores, el niño que fue visto por última vez jugando en el patio de su casa en la localidad cordobesa de Ballesteros Sud -donde vive una comunidad que trabaja en un cortadero de ladrillos-, continúa desaparecido desde hace más de siete meses. En ese contexto, su familia sumó otro abogado, que anticipó que pedirá que aparten de la causa a la Policía de Córdoba y comparó la situación con el caso de Loan Peña, el pequeño que fue visto por última vez en Corrientes.

El letrado Rodrigo Tripolone se incorporó al equipo legal, ya que por la presunta sustracción del nene de tres años existen dos causas, una provincial y otra federal vinculada a la "trata de personas". El nuevo abogado será el representante legal de Elías Flores y María Soraire, padres de Lian, en ésta última.

Desaparición de Lian Flores: el abogado de la familia dijo que la sospecha siempre cayó en los vecinos pero "no hay indicios"

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Hace una semana, la familia del menor volvió a pedir la colaboración de cualquier persona que pueda aportar datos sobre su paradero. Ahora, Tripolone dio un reportaje radial donde explicó que pedirá que quiten a la fuerza provincial de las dos causas por algunas actitudes que tomaron con el papá.

"Hace unos días se acercó a la casa de Elías policías cordobeses y digamos que recibió de muy mala manera una respuesta frente a un llamado que le hizo el vecino. Un policía le dijo `la próxima voy a venir y te voy a meter en cana`", señaló el abogado en diálogo con el programa Tiempo de Policiales (ATP Radio). "Voy a ser cauto, pero voy a pedir que cualquier diligencia sea llevada a cabo por una fuerza federal", agregó.

"Voy a pedir que la Policía de Córdoba esté lo más lejos posible de la zona de conflicto, porque ahí sí podemos presuponer que pueda haber un conflicto de intereses como pasó en el caso Loan", continuó diciendo. En ese sentido, recordó que el comisario de la localidad correntina de 9 de Julio, Walter Maciel, fue detenido y quedó procesado por su desaparición junto a otras siete personas.

El abogado Rodrigo Tripolone junto a Elías Flores, papá de Lian.

Por otro lado, Tripolone manifestó que le costó sumarse al caso porque supuestamente la Justicia local trató de persuadir al padre de Lian de que no lo hiciera. "Es la segunda vez que me vinieron a buscar. La primera vez, hace unos meses, el Juzgado Federal de Bell Ville lo convenció a Elías que no era conveniente que un abogado de afuera estuviera en la causa. Eso me lo contó el propio Elías".

"Me vuelve a convocar ahora y esta vez lo volvieron a citar, algo que no es común hacer para ratificar si estás seguro de designar a un profesional o a otro. Sin entender la complejidad que tuvo el padre de Lian para trasladarse al Juzgado Federal, porque tuvo que dejar de trabajar ese día, y gastó dinero para ir", contó haciendo referencia a la realidad económica que tiene la familia.

Búsqueda de Lian Flores en Ballesteros Sud.

Para el letrado, este caso "se intentó bilndar en los medios" y trataron de restarle importancia. "Esperan que se apaguen las cámaras para volver a ese ritmo habitual que llevan y eso no conduce a nada", sostuvo, al mismo tiempo que destacó el flagelo de la trata: "Los chicos desparecen todo el tiempo, nuestra frontera es muy permeable".

"Puede haber multiplicidad de situaciones que permiten llevarse a un nene. Podés pensar que se lo llevan porque no pueden tener hijos o para trata, explotación laboral u otras cuestiones", añadió.

Caso Lian Flores: el relato de un vecino

El abogado penalista, especialista en causas de abuso, afirmó que como acaba de ingresar a la causa debe "revisar exhaustivamente todo para ver qué es lo que no se hizo desde el inicio". Sin embargo, descartó que haya ocurrido una muerte accidental en la zona donde funciona la ladrillera.

"Elías me contó que hay algo con un vecino que da entender que 20 millones es poco dinero, o sea que si aparece más plata el nene puede aparecer. Estoy analizando qué relevancia tiene esto", aseguró el letrado. Además, consideró que la falta de respuestas "no tiene que ver con una complicidad directa del Poder Judicial", sino que se debe a la falta de capacitación o negligencia.

"Evaluaremos todo. Se trata más de torpeza que de encubrimiento. Lo vemos todo el tiempo. Falta de capacitación o de funcionarios que se pongan la camiseta y que entiendan que hacer este trabajo no es cualquier cosa", concluyó.

FP/fl