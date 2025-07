El padre de Lian Flores volvió a reclamar por la aparición de su hijo: "No queremos que pase lo mismo como el caso de Loan"

Elías Flores, padre de Lian Flores, participó este martes de una movilización frente a los Tribunales de Villa María, a poco más de cuatro meses de la desaparición de su hijo en la localidad de Ballesteros Sud. El niño tenía apenas tres años cuando fue visto por última vez el 22 de febrero.

“Queremos saber dónde está mi hijo”, dijo Elías a medios locales, quien se sumó a una nueva concentración organizada por familiares de víctimas de causas sin resolver, nucleados en el grupo “Gritalo por mí”. En su intervención, el padre sostuvo que el caso no avanza y la Justicia no le da respuestas.

“Un niño no puede desaparecerse, es un campo. Solo vivimos ahí 25 personas”, reclamó Flores mencionando los dos vehículos que ingresaron aquel día: "de eso no pueden sacar ningún dato". En su exposición, también comparó el caso de su hijo con el de otros niños desaparecidos en el país: “No queremos que pase lo mismo como el caso de Loan”.

Un pedido a la Justicia y a la sociedad

Elías comentó que desde la Justicia la informaron que van a volver a tomar declaraciones "con detector de mentiras", a lo que espera que de ahí pueda "salir alguna respuesta buena". Los nuevos testimonios tendrían fecha tentativa dentro de una o dos semanas.

Sin embargo, Elías criticó el lapso de tiempo para aplicar esta nueva herramienta, ya que, según explicó, la fiscal federal Virginia Carmona le habría cuestionado el testimonio al padre de Lian al momento de su desparición, sugiriendo someterlo al detector de mentiras. "Desde esa vez yo les exigí a ellos también, me dijeron de hacerlo y ahora lo queremos también", sentenció.

"No nos importa quién se lo haya llevado, nosotros queremos a nuestro niño", continuó Elías para pedir por la aparición de Lian. "No nos vamos a callar y no nos vamos a rendir", concluyó.

El caso

Lian Flores fue visto por última vez en las inmediaciones de su casa en Ballesteros Sud el 22 de febrero. Desde entonces, las búsquedas realizadas con drones, perros rastreadores y personal especializado no dieron resultados. La investigación incluyó allanamientos y análisis de cámaras, pero no surgieron pruebas concluyentes sobre su paradero. La familia sostiene que no fue un accidente ni una desaparición voluntaria, y piden que la causa sea abordada como una posible sustracción.