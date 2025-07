Usó un imán para tratar de matar a su esposa: por qué lo condenaron a 13 años de prisión

La Justicia de Córdoba dio a conocer los fundamentos por los que un hombre que intentó matar dos veces a su esposa fue condenado a 13 de años de prisión.

Fundamentos del fallo

Para la Cámara en lo Criminal y Correccional de 5° Nominación, integrada con jurados populares, en la primera ocasión, D. N. H. desistió de la conducta por lo que resultó condenado por las lesiones gravísimas que –efectivamente- consumó en perjuicio de su esposa M. M. H.

En el segundo caso el comportamiento del acusado fue considerado “inidóneo” para provocar el fin fatal. Teniendo en cuenta estas circunstancias, fue declarado autor responsable de lesiones gravísimas, y tentativa inidónea de homicidio calificado por el vínculo y por mediar violencia de género sostenida en el tiempo, en concurso real.

Además el tribunal, integrado por los camaristas Alfredo Fernando Villegas (presidente), y los vocales Blanc Gerzicich y Enrique Rodolfo Buteler, consideró probado que, en septiembre de 2018, el hombre golpeó a su esposa con un objeto contundente mientras ella regresaba a su casa en una motocicleta en un sector descampado de Colonia Tirolesa.

"La agresión fue planificada con antelación y tuvo como objetivo simular un accidente de tránsito. La víctima sufrió un traumatismo de cráneo grave que la dejó en coma durante varios meses. Como consecuencia de tales lesiones, fue sometida a múltiples cirugías y debió ser intervenida con una válvula de flujos en el cráneo", señalaron fuentes judiciales.

Tras el acuerdo, el TSJ formalizó cómo serán los aumentos salariales del personal judicial

Violencia de género

Un año después de la primera agresión, que no fue denunciada por la víctima, durante la rehabilitación domiciliaria, D. N. H. intentó de nuevo matar a su esposa. Para ese fin entró a su habitación y "le acercó un imán con la intención de desprogramar la válvula que le habían colocado".

"En ese momento le dijo: ´la válvula se va a desprogramar y vos te vas a morir, y nadie se va a enterar, así como nadie se enteró de que yo te golpee con un fierro´. Conforme a la prueba reunida, el plan criminal no puedo concretarse porque el imán no logró desprogramar la válvula ya que no tenía la potencia necesaria para lograrlo", detallaron las fuentes.

Desde los comienzos del vínculo –cuando la víctima tenía 14 años y el acusado 23– D. N. H. "ejerció un control abusivo, celos extremos, aislamiento social, violencia física, psicológica y amenazas constantes, incluso hacia los hijos en común", indican los fundamentos de la sentencia.

Noetinger: el fiscal pidió que el repasador con el que se asfixió a la víctima sea considerado un arma

Tentativa inidónea de homicidio

Para el caso de la tentativa inidónea de homicidio la ley establece que la pena puede disminuirse a la mitad e, incluso, reducirla al mínimo legal o eximirse de ella.

Pero, en este caso, la Cámara optó por la primera alternativa fundándola en "la elevada peligrosidad develada por el acusado, puesto que la víctima fue objeto de una violencia sistemática, prolongada y progresiva en el tiempo".

“El imputado instauró desde el inicio de la convivencia un régimen de control de sus actividades y comunicaciones, ejerciendo violencia física y psicológica, lo que se volvió un control absoluto después del primer hecho”, destacó en su voto, la vocal Susana Blanc Gerzicich. .

Así el tribunal consideró como agravantes la extensión del daño causado puesto que trascendió a sus hijos pequeños, como también las consecuencias en la salud de la víctima que está “disminuida físicamente, medicada, con riesgo de sufrir convulsiones de modo intempestivo”.

“La acción no fue sólo a su cónyuge sino a sus hijos, quienes se vieron privados de su madre, que se salvó de milagro, y de su padre, hoy condenado”, concluyó la Cámara.