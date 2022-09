Una al lado de la otra, Elizabeth Ventura (55) y Mónica Castro (56) escucharon los alegatos de apertura en el juicio que las tiene sentadas en el banquillo de los acusados por considerarlas responsables del crimen del ginecólogo León Domingo Burela (64), que era pareja de una de ellas.

Según la fiscalía, la viuda y su amiga tarotista, a la que se la menciona como la “bruja”, idearon el asesinato del hombre en 2019. La víctima murió baleada de tres tiros en el sillón de su casa en la localidad mendocina de Las Heras, aunque, al día de hoy, no se sabe quién fue el que apretó el gatillo. Pero para los hijos de la víctima fatal y de la mujer detenida, se trató de un homicidio en ocasión de robo y piden que la liberen.

Ventura está acusada de ser “autora intelectual de homicidio agravado por el vínculo” del médico ocurrido el 15 de abril de 2019. Mientras que Castro, la “tarotista” y “vidente”, está sindicada como “participe necesaria” del crimen al considerar por la fiscalía que fue la que puso en contacto a la pareja de la víctima con el sicario.

El juicio contra Castro y Ventura comenzó este lunes en Mendoza.

Este lunes comenzó el juicio contra ambas mujeres con la selección de los 12 jurados populares que van a definir si ellas son “culpables” o “no culpables” del crimen del ginecólogo. El hombre fue asesinado a tiros por un joven que ingresó a su casa cuando su esposa se había ido al gimnasio.

Burela fue sorprendido sentado en el sillón de su casa, en bata y en plena recuperación porque había sido recientemente operado del corazón. Cuando Ventura regresó del gimnasio, su casa estaba revolucionada. Los vecinos habían llamado a la policía luego de escuchar los estruendos y vieron salir de la propiedad a un “joven de unos 20 años”. En el interior, el doctor había perdido la vida. Los hijos de la pareja en ese momento estaban estudiando y recibieron mensajes de condolencias a sus celulares, sin saber aún lo que había pasado con su padre.

De la propiedad, el hombre que ingresó se robó los celulares de la pareja, dinero y unos anillos. La víctima tenía plata en el bolsillo de la bata, pero el asesino no se la llevó. A tres años del hecho, aún los investigadores no pudieron determinar quién fue esa persona. En la causa hoy es un NN y un presunto sicario.

Elizabeth Ventura junto a su pareja, 'Mingo' Burela y los dos hijos de ambos.

Diferencias. Para la fiscal Claudia Ríos ambas mujeres idearon el plan para terminar con la vida del médico. “Ventura le facilitó el ingreso a este sujeto que no hemos podido identificar y este sujeto le disparó en cuatro oportunidades a Mingo. Tres impactaron en su cuerpo”, detalló la funcionaria del Ministerio Público Fiscal (MPF) mendocino.

En los allanamientos realizados en las casas de las acusadas, cuando fueron detenidas en octubre de ese mismo año, se encontraron botellas con papeles en su interior guardados en el freezer. “Hay anotaciones en papeles que las acusadas llamaban sacrificios. Estas anotaciones en su contenido tenían todo. Lo que no debíamos hacer como investigadores, lo que no debíamos investigar, lo que ocurrió. Todos esos papeles son manifestaciones de voluntad. La brujería no es delito, pero tienen que saber y prestar atención en el contenido, lo escrito, porque ahí está la verdad. Lo que hicieron las señoras acusadas”, le manifestó Ríos al jurado popular.

En línea con la fiscalía habló la querella que representa a los dos hermanos de 'Mingo', como llamaban a la víctima. La abogada Claudia Vélez contó quién era la víctima y señaló que vivió con su esposa más de 30 años hasta que “ella decidió terminar con su vida”.

“Esto no fue un hecho de inseguridad. Sino que tal como habían acordado, Elizabeth Ventura ese 15 de abril de 2019, aproximadamente a las 10.20 salió a barrer la vereda para repentinamente retirarse del lugar. Tan repentino fue que se olvidó el escobillón en la vereda. Luego diría que se acordó que tenía que ir al gimnasio. Dejó la casa totalmente abierta, cuando era algo que habitualmente no pasaba”, contó la abogada de los hermanos de la víctima. “A los escasos -continuó- tres o cuatro minutos de que ella se fue, ingresó este sujeto”.

Pero en contraposición a esta acusación está la postura de los dos hijos de la víctima y de Ventura. Los jóvenes creen que su padre fue asesinado en un hecho de inseguridad y que su madre es inocente.

La tarotista Mónica Castro fue detenida seis meses después del asesinato del médico.

El abogado que los representa, Francisco Castro, apuntó contra la fiscal al decir que “les importa ganar un caso, pero no saber la verdad; porque si de verdad le importara hubiesen encontrado al NN”. Pero también recordó un antecedente delictivo que había sufrido Mingo en 2014. En esa oportunidad, según relató, cuatro personas ingresaron a su casa y uno de los asaltantes le dijo: “Mirá, a mí me mandaron a matarte, y si te digo quién es, te caes de culo”. El letrado rememoró que cuando Burela hizo la denuncia en aquella oportunidad, fue consultado por la policía si desconfiaba de alguien y que éste "respondió que de su hermano".

Aunque sus hipótesis del caso, las vinculó a que Mingo pudo haber sido asesinado en un hecho de inseguridad o por algún conflicto con internos del penal de Boulogne Sur Mer, donde había trabajado la víctima, y que “se la tenían jurada”.

Mientras que el abogado de la viuda, Agustín Magdalena, también apuntó al hermano de la víctima y lo describió como un “lobo disfrazado de cordero” y consideró la investigación contra Ventura “un capricho” de la fiscal “que no buscó al culpable, este NN, sino un culpable”. Y destacó: “Fue un lamentable hecho de inseguridad que sufrió la familia” y recordó que fue “el tercer hecho de inseguridad en cinco años”.

Por su parte, la abogada de la tarotista, Susana Soletti, consideró que Castro está detenida “por una cacería de brujas” y que no “hay pruebas concretas contra ella”.

Durante esta semana, el jurado popular va a escuchar a los distintos testigos, peritos y evaluarán la prueba para concluir si la “viuda” y “la bruja” son inocentes o culpables del crimen del médico.

