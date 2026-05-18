La Policía de la Ciudad de Buenos Aires detuvo a un ladrón que, durante un descuido, le robó el celular al conductor de un auto en el barrio porteño de Villa Lugano. El sospechoso quedó captado por las cámaras del sistema de monitoreo urbano, y tras revisar sus antecedentes los efectivos constataron que tenía cinco condenas y 16 causas por hurto y encubrimiento agravado, entre otros delitos.

El acusado fue identificado como Alberto Gabriel Isasi, de 32 años, que reside en el barrio Cildañez, un asentamiento ubicado en Parque Avellaneda, cerca de la autopista Dellepiane, en el sur de la Ciudad de Buenos Aires. Se trata de un joven conocido en el lugar por tener problemas recurrentes con las fuerzas de seguridad, por lo que fue apodado mediáticamente como "el ladrón de la puerta giratoria".

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El hecho más reciente por el que está detenido ocurrió el 7 de mayo pasado, en la zona de la avenida Escalada y la mencionada autopista, donde Isasi aprovechó que el semáforo estaba en rojo y le manoteó el teléfono al conductor de un auto gris que estaba detenido en medio de una larga fila de vehículos. El delincuente se acercó caminando y tras un breve forcejeo volvió corriendo hasta la vereda.

Sin embargo, su accionar quedó registrado por las cámaras de vigilancia del Centro de Monitoreo Urbano (CMU) de la policía porteña, quien dio aviso a los agentes luego de que se escondiera en los pasillos del barrio.

“Se genera constancia, Escalada y Dellepiane, masculino de campera negra, pantalón gris. El mismo habría intentado cometer ilícito a un vehículo en el semáforo”, se la escucha decir a la operadora del CMU en la grabación, a la que accedió este medio.

Con las características del sospechoso aportadas, se realizó un rastrillaje y finalmente los uniformados de la División Investigaciones Comunales 8 pudieron capturar a Isasi en la esquina de Escalada y Zuviría. En el parte oficial, se informó que "durante el cacheo preventivo, se descubrió que el imputado llevaba entre sus prendas un celular que no pudo desbloquear".

De esta manera, el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 5 dispuso su detención.

El prontuario del ladrón capturado en Lugano

Después de que Isasi no lograra desactivar el dispositivo frente a los efectivos al no conocer la contraseña, fue derivado a una dependencia policial, donde permanece alojado. Al repasar sus registros, identificaron que contaba con cinco condenas judiciales.

Tres de las sentencias fueron dictadas en 2017, 2021 y 2022 por robo en grado de tentativa, mientras que otra fue por encubrimiento agravado y robo en 2020, y la quinta fue por una causa por "daño agravado en bienes públicos y evasión", que se conoció en 2023.

Además, el hombre presenta múltiples antecedentes por otros robos (2020, 2021 y 2026), daños agravados (2023), robo agravado por el uso de arma (2023), tentativa de robo (2022), encubrimiento agravado (2019), tenencia de estupefacientes para consumo personal (2022 y 2023), desobediencia a cargas procesales (2022) y resistencia o desobediencia a la autoridad, amenazas y lesiones (2020 y 2021), por lo que su ingreso y egreso a las comisarías eran recurrentes.

En sus antecedentes laborales figura que trabajó en el Ente de Cooperación Técnica y Financiera (ENCOPE) del Servicio Penitenciario Federal (SPF), organismo que administra y organiza los talleres de trabajo y capacitación laboral dentro de las cárceles federales argentinas, creado por la Ley 24.372.

FP / EM