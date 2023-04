Durante la mañana de este domingo, Fructuoso Álvarez González, el autor material del episodio conocido como la "Masacre de Flores" donde murieron la familia Bagnato y un amigo de las víctimas, falleció en el Penal de Ezeiza, perteneciente al Servicio Penitenciario Federal (SPF). El hombre estaba recuperándose de una intervención quirúrgica de la cadera realizada a principio de mes.

Álvarez González había sido operado por un problema de la cadera el pasado 4 de abril en el Hospital Zonal General de Agudos Dr. Alberto Antranik Eurnekian, aunque luego fue trasladado al centro de salud ubicado en el interior del Complejo de Ezeiza para su recuperación. Según indicaron fuentes del SPF a Télam, este domingo tuvo una complicación clínica que derivó en un “shock séptico" que le causó la muerte. Tras su deceso a los 63 años, su cuerpo fue derivado a la morgue.

Le negaron la libertad condicional a Fructuoso Álvarez González, autor de la "Masacre de Flores"

La noticia fue confirmada por autoridades del SPF y por el propio Matías Bagnato, único sobreviviente de la tragedia, a través de su cuenta de Twitter. "Hoy sí por fin puedo decir se terminó. Mami, Pa, Fer, Ale, Nico, descansen en Paz. Los amo con todo mi corazón", escribió el hombre.

También le dedicó un mensaje a Norma Calzaretta, su abuela, quien lo acompañó en la incansable lucha y reclamo de justicia por su caso y murió en 2020: "Daría mi vida entera por abrazarte y estar juntos este día después de 30 años de sufrimiento. Vos también mi amor, ahora descansa en paz. Te amo abu hermosa".

Por su parte, Luciana Carrasco, abogada del único sobreviviente, anunció en su cuenta de Twitter que Bagnato brindará una conferencia de prensa este lunes a la mañana "para cerrar una etapa y agradecer a todos los que lo acompañaron durante tantos años en la lucha por justicia". "Mati no para de llorar, así que arreglamos este encuentro para responderle a todos. Lo dejamos hoy que se recomponga y respire un poco para que mañana pueda hablar tranquilo", indicó a Télam.

Deudas, amenazas y una noche infernal: la historia de la "Masacre de Flores"

El hecho ocurrió durante la madrugada del 17 de febrero de 1994. Cerca de las 3:30 de la mañana, Álvarez González incendió de forma intencional la vivienda de los Bagnato, ubicada en el barrio porteño de Flores. Por las llamas, perdieron la vida José Bagnato, de 42 años, su esposa Alicia Plaza, de 40, sus hijos Fernando, de 14, y Alejandro, de 9, y Nicolás Borda, de 11, un amigo de los chicos que se había quedado a dormir aquella noche trágica. El único sobreviviente de la masacre fue Matías Bagnato, que tenía 16 años. Luego de los crímenes se refugió junto a su abuela y comenzó la lucha por el pedido de justicia.

Para las autoridades, el culpable asesinó a la familia porque no pudo cobrarles una deuda de 180.000 dólares que reclamaba a José. Años antes del hecho, Álvarez González, familiar político por ser esposo de la prima de Alicia, y el padre de Matías eran socios de la fábrica de zapatillas de los Bagnato. Sin embargo, la sociedad duró poco por las discrepancias en los intereses de la deuda.

Por el incendio, perdieron la vida José Bagnato (42), Alicia Plaza, (40), Fernando Bagnato (14), Alejandro Bagnato (9) y Nicolás Borda (11).

Según indicó Infobae, durante una tarde de octubre de 1993, el culpable llamó a Calzaretta, madre de Alicia y dueña de la propiedad donde funcionaba la fábrica de zapatillas, con la excusa de llegar a un acuerdo con los Bagnato. Una vez allí, intentó convencer a la mujer de firmar un documento reconociendo la deuda. Ante la negativa de Norma, el hombre comenzó a golpearla, la obligó a aspirar cocaína y la acosó sexualmente tras frotarle el pene por la cara.

La esposa de Álvarez González llamó a los Bagnato, quienes se acercaron al lugar para ayudar a la mujer, ante lo que el el culpable escapó por el techo de la casa. Ante el episodio, la familia decidió realizar una denuncia contra Álvarez González en la comisaría 38.

El único sobreviviente fue Matías Bagnato, que tenía 16 años al momento de los hechos.

Según contó Matías, el hombre los venía amenazando de manera telefónica en los meses previos al incendio. En ese sentido, los llamaba durante distintos momentos del día y cambiaba el mensaje dependiendo de quién atendiera. Si era el matrimonio Bagnato, "hablaba él directamente" solicitando que levanten la denuncia en su contra. En cambio, si respondía alguno de los menores, "intentaba asustarnos. Distorsionaba la voz y nos decía 'Están todos muertos. Se murieron' o hacía ruidos", explicó Matías.

Finalmente, durante la madrugada de aquel 17 de febrero, el condenado estacionó su auto frente a la vivienda de los Bagnato con el objetivo de cumplir con sus amenazas. Las pericias confirmaron que el hombre arrojó dos bidones con combustible y prendió fuego la casa en la que falleció casi la totalidad de la familia Bagnato y un amigo del hijo menor.

El proceso legal contra Álvarez González

A los pocos días, las autoridades detuvieron a Fructuoso, quien fue condenado a prisión perpetua por el Tribunal Oral número 12 en noviembre de 1995. Sin embargo, gracias a su ciudadanía española, fue trasladado en 2004 al país europeo, donde se le otorgó la libertad. La Justicia española conmutó la pena a 20 años ya que allí no existe la figura de prisión perpetua. Sumado a esto, en 2008 regresó a Argentina gracias a la demora de un juez en contestar un oficio de la Dirección de Migraciones.

Una madrugada de 2010, cerca de las 3:30, misma hora que ocurrió el incendio, Matías Bagnato recibió un llamado en su casa. "Suena el teléfono en casa, atiendo y era esa misma voz distorsionada preguntando por mí. Cuando le dije que era yo, me dijo que me preparara que me iba a quemar como al resto de mi familia. Se me acabó la vida de nuevo en ese instante, no dormí más en todo la noche", recordó el sobreviviente.

La Justicia determinó que el condenado incendió la causa por una deuda que no pudo cobrarle a José Bagnato.

En 2011 fue recapturado en la Argentina tras las reiteradas amenazas contra Bagnato. Desde ese momento se encontraba preso en el Complejo Penitenciario Federal número 1 en Ezeiza. A pesar de los diversos pedidos de libertad que realizó hasta el momento de su muerte, la Justicia fallaba a favor de Bagnato.

En marzo pasado, la jueza de Ejecución Penal número 1, María Jimena Monsalve, le negó la libertad condicional. En un escrito presentado por la propia magistrada se informó que "no se da lugar al pedido de incorporación de Fructuoso al instituto de libertad condicional, respecto de la pena de prisión perpetua impuesta".

Además, comentó que el condenado había presentado una "evidenciada involución" en su comportamiento dentro del penal, al manifestar "dificultades para acatar los reglamentos internos, como así su falta de apego en punto a los objetivos fijados por las diferentes áreas de tratamiento".

Álvarez González realizó numerosos pedidos de libertad, pero todos fueron rechazados.

En ese sentido, los informes socioambientales del Consejo Correccional del Complejo Federal de Ezeiza 1 indicaron "de manera unánime" que Álvarez González no estaba en condiciones de ser excarcelado. Sumado a esto, la magistrada remarcó "la escasez de autocrítica" del condenado con respecto al crimen que cometió, lo que evidenciaba según ella "la necesidad de que continúe su tratamiento" en la cárcel.

Ante el conocimiento de esa noticia, Bagnato había recurrido a sus redes sociales para agradecer el fallo: "Me acaban de notificar que la Jueza denegó la libertad condicional a Fructuoso Álvarez González. Por ahora continua preso. Quiero agradecer el apoyo incondicional y amor de todos ustedes. Créanme que solo, me sería imposible soportar todo esto".

En la actualidad, Matías Bagnato forma parte del Observatorio de Víctimas de Delitos.

Al haber sido consultado sobre si estaba conforme con los motivos que dio la magistrada para rechazar la liberación, Bagnato sostuvo en aquella oportunidad que "los argumentos fueron contundentes". "Ella plasmó y manifestó todos los resultados de los informes que se le hizo a Fructuoso desde el equipo interdisciplinario del Penal de Ezeiza", explicó el hombre.

El año que viene se van a cumplir 30 años de la Masacre y a lo largo de estas décadas Bagnato se puso al hombro su lucha contra la posibilidad de que el múltiple homicida recupere la libertad. "Cada vez me cuesta más y estas instancias me generan bronca, impotencia porque no entiendo cómo después de semejante crimen aun hoy tengo que continuar con mi lucha contando y reviviendo lo que pasó", manifestó en su momento. Matías actualmente forma parte del Observatorio de Víctimas de Delitos junto a familiares de otras víctimas de casos de violencia, entre ellos de Ángeles Rawson, de la tragedia de Once y de Cromañón.

