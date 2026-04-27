Murió una nena de seis años tras tropezar con sus cordones y golpear su cabeza con un banco de cemento

Una fatalidad absoluta ha conmocionado a la ciudad de Rosario. Lo que comenzó como una tarde habitual de juegos en el patio escolar terminó de la peor manera: una alumna de apenas seis años perdió la vida tras sufrir un accidente durante el recreo en la zona sur de la ciudad.

El hecho tuvo lugar el pasado viernes 24 de abril, alrededor de las 15:00 horas, en la Escuela N° 117 "Islas Malvinas". Según las primeras reconstrucciones del caso, la menor, identificada como Luna Jazmín M., habría pisado los cordones de sus propias zapatillas, lo que le hizo perder la estabilidad. En la caída, su cabeza impactó violentamente contra un banco de cemento del patio.

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Estado crítico y protocolo de ablación

Inmediatamente después del accidente, la niña fue asistida por el servicio de emergencias médicas. Su padre acompañó el traslado de urgencia hacia el Hospital de Niños Víctor J. Vilela, donde el equipo médico logró estabilizarla tras realizar complejas maniobras de reanimación. Sin embargo, a pesar de los esfuerzos de los profesionales, su pronóstico se mantuvo reservado y en estado crítico durante las horas posteriores.

Lamentablemente, el cuadro de Luna se agravó en las últimas horas y el domingo 26 de abril los médicos constataron su muerte encefálica. Ante el irreversible desenlace, se activó el protocolo correspondiente del Centro Único de Donación, Ablación e Implante de Órganos (CUDAIO).

Como señal de respeto y profundo dolor, las autoridades educativas determinaron que la escuela permanezca cerrada. En paralelo, se dio intervención a las autoridades policiales y judiciales para realizar las pericias de rigor que permitan esclarecer fehacientemente la mecánica del accidente.

MEG/fl