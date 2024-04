Pachelo insiste en que es inocente: presentó dos recursos

Nicolás Pachelo, condenado a prisión perpetua por el crimen de María Marta García Belsunce, apeló el fallo de Casación bonaerense que lo declaró culpable de los delitos de robo agravado y homicidio criminis causa, por lo ocurriidoel el 27 de octubre de 2002 en el country Carmel de Pilar.

Sus abogados presentaron dos recursos contra la sentencia del 27 de marzo pasado de la sala I de la Cámara de Casación Penal de la Provincia de Buenos Aires. Uno de "Casación horizontal" para que otra sala del tribunal superior revise el fallo de los camaristas Fernando Luis María Mancini y María Florencia Budiño. El otro es un recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, que está previsto para sentencias definitivas que revocan una absolución, como ocurrió en el caso de Pachelo.

La defensa de Pachelo, integrada por los letrados Raquel Pérez Iglesias y Marcelo Rodríguez Jordán, apuntaron contra el tribunal y expresaron que "han emitido un pronunciamiento alejado de la prueba y del derecho".

"Pareciera haberse omitido deliberadamente poner de relieve la no participación de Nicolás Roberto Pachelo en los eventos de gran interés probatorio, los cuales, vistos en conjunto, lo alejan rotundamente de la idea de autoría", indicaron los abogados.

Los jueces de la Sala II de la Cámara de Casación Bonaerense revirtieron la absolución por mayoría que había determinado el Tribunal Oral en lo Criminal número 4 de San Isidro en 2022 y decidieron sentenciar a Pachelo a prisión perpetua. Por ese motivo, indicaron una serie de puntos para ratificar la inocencia de su defendido.

Los puntos de la defensa

En esa línea, mencionaron que el ex vecino del country El Carmel "no intervino en la confección (ni en el uso) del certificado médico falso" de la muerte de María Marta, que decía que había fallecido por un paro cardio respiratorio y no que había sido asesinada de seis disparos en la cabeza.

Asimismo, agregaron que Pachelo "no creó la idea de `accidente doméstico` sobre el suceso; no participó en la limpieza y alteración de la escena del crimen; no impidió que la autoridad policial ingresara al club de campo `Carmel` el día del hecho"; y no descartó el famoso "pituto", en referencia a lo que en realidad era la prueba de uno de los seis balazos que le habían disparado a la víctima y el único que rebotó contra su cráneo.

"No contribuyó en la confección del identikit de `La Dama de Rosa` con el rostro de Inés Dávalos Cornejo (ex esposa de Pachelo, oportunamente también sospechada), el que exhibía Horacio García Belsunce en la televisión pidiendo la cooperación de la población para poder dar con ella; no se incautó arma de fuego alguna en poder de nuestro defendido ni objeto alguno perteneciente a la familia Carrascosa-García Belsunce", continuaron.

También recordaron que no se hallaron rastros del ADN (genéticos) del también exjugador de póker en el domicilio del barrio privado ubicado en Pilar, donde García Belsunce vivía junto a su esposo, Carlos Carrascosa.

