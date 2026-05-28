Persecución en Unicenter: un vigilador atropelló con un cuatriciclo a un joven que escapaba tras un robo

Una persecución dentro del shopping Unicenter, en Martínez, terminó con un joven de 18 años gravemente herido luego de ser atropellado por un vigilador privado que lo perseguía en un cuatriciclo tras un intento de robo en un local de ropa.

El episodio ocurrió durante el feriado por el aniversario de la Revolución de Mayo y quedó registrado por cámaras de seguridad del centro comercial y por el celular de un testigo. Las imágenes ahora serán clave para determinar cómo se produjo el impacto y si existieron maniobras imprudentes durante la persecución.

Cómo comenzó la persecución

De acuerdo con fuentes policiales, todo comenzó cuando empleados del local Isadora detectaron que un joven intentaba llevarse prendas de vestir sin pagar. Al advertir la situación, alertaron al personal de seguridad del shopping. El sospechoso escapó corriendo por el estacionamiento y comenzó una persecución.

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En ese contexto, un vigilador privado de 32 años salió tras él a bordo de uno de los cuatriciclos utilizados para patrullar el predio. Según los investigadores, el agente logró ubicar al joven en el playón de estacionamiento, pero durante la persecución perdió el control del vehículo y terminó embistiéndolo.

El joven sufrió graves heridas

Producto del impacto, el joven cayó violentamente al asfalto y sufrió graves lesiones en la cabeza. Fue trasladado de urgencia al Hospital Central de San Isidro, donde quedó internado bajo custodia policial. Fuentes del caso señalaron que su estado evolucionó favorablemente y permanece estable.

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La Justicia imputó al sospechoso por “hurto en grado de tentativa”, mientras que el vigilador fue acusado de “lesiones culposas graves agravadas por la conducción de vehículo automotor”. Tras ser indagado, recuperó la libertad, aunque seguirá siendo investigado.

Qué investiga la Justicia

La causa quedó en manos de la fiscal María Paula Hertrig, titular de la UFI de Boulogne, quien ordenó el secuestro del cuatriciclo y una serie de pericias para reconstruir la secuencia completa. Los investigadores analizarán especialmente las grabaciones de las cámaras de seguridad para establecer si el vigilador circulaba a una velocidad indebida o realizó maniobras peligrosas.

El expediente pasó posteriormente a la UFI de Martínez, donde aguardan los resultados técnicos para definir los próximos pasos judiciales.

El hecho ocurrió pocos días después de otro episodio violento vinculado a un intento de robo en la provincia de Corrientes. En la localidad de Bella Vista, un hombre murió luego de haber sido reducido y golpeado por vecinos tras ingresar a una vivienda. La Justicia también investiga las circunstancias de ese caso.

LB