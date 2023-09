Piden la captura del supuesto autor material del asesinato de Morena

Facundo Ortiz es uno de los hombres más buscados por la Justicia. Tiene 23 años y está prófugo desde el 24 de agosto pasado por el crimen de Morena Domínguez, la nena de 11 años que fue asesinada hace un mes por motochorros cuando iba a una escuela de Lanús.

Los investigadores del caso están convencidos que se trata del delincuente que el miércoles 9 de agosto a las 7.27 de la mañana intentó robarle la mochila a Morena y la arrastró por el piso causándole heridas que le provocaron la muerte.

Los hermanos Miguel Humberto Madariaga (25), alias ‘Miguelito’, y Darío Ángel Madariaga (28), alias ‘Lolo’, fueron arrestados horas después del crimen. Ambos contaban con antecedentes delictivos y formaban parte de una banda delictiva de Villa Caraza.

“Miguelito” sería el hombre que manejaba la moto, pero su hermano –aseguran los investigadores– no habría participado del hecho. De acuerdo a las fuentes, los distintos testimonios recabados en la causa coincidieron en que no participó del ataque y apuntaron contra Ortiz, el único prófugo que tiene el caso.

‘Lolo’ recuperó la libertad hace dos semanas, cuando la Justicia ya buscaba como autor material del crimen al nuevo sospechoso.

Lo que se sabe del prófugo hasta el momento, es que formaba parte del mismo grupo delictivo de los hermanos y que eliminó sus cuentas en las redes sociales, horas después del asesinato de Morena, un caso que despertó una enorme conmoción en el país y obligó a los principales candidatos presidenciales a suspender los actos de cierre de campaña de las PASO de agosto.

El pedido de captura de Ortiz está activo desde el jueves 24 de agosto pasado, aunque recién este viernes 8 de septiembre el Ministerio de Seguridad de la Nación difundió su fotografía para alertar a la sociedad.

La imagen del sospechoso con la que cuentan los detectives no es nueva. Es la foto que figura en su DNI, aunque tiene varios años.

Los antecedentes de Miguelito, señalado como el conductor de la moto, revelan que cumplió una condena en el Complejo Federal de Marcos Paz, desde diciembre hasta junio, cuando recuperó su libertad.

Además, tiene otras cinco causas penales radicadas en los departamentos de Lanús y Lomas de Zamora que incluyen delitos como “encubrimiento, amenazas, violación de domicilio y resistencia a la autoridad”.

La bronca de la abuela. Lucía, la abuela de Morena, manifestó su decepción por la liberación de uno de los sospechosos y aseguró que la fiscal que investiga el caso no los atiende.

“Después de tanta mentira ya no sé en quién creer, lo digo sinceramente. Lo único que sé, la verdad, es que mi nieta ya no está y nunca va a estar con nosotros. Lo único que hubo acá fue mucha mentira porque todo era mentira, todo”, aseguró a horas de cumplirse un mes del crimen.

“La fiscal directamente no te da información. Y encima se toma licencia. Nosotros no tenemos nada, no sabemos nada. No recibimos ni una noticia del avance de la investigación porque nadie nos dice nada, todos se quedan callados. Vas a la fiscalía a preguntar y te dicen que no hay información, que no te podemos dar nada”, lamentó la abuela de Morena.

“Estamos pasando el peor infierno de nuestra vida. Toda la familia está muy dolorida sabiendo que el asesino está caminando por ahí, y nadie lo puede atrapar. Lo único que queremos es Justicia, no pedimos nada más que Justicia por Morena. El Estado se lo debe, se lo debe a mi nieta”, reclamó.

Lucía recordó a su nieta como una chica con sueños. “Ella quería ser veterinaria. Me decía ‘abuela yo voy a ser veterinaria cuando sea grande’. Era una nena que tenía ganas de vivir. Era buena compañera en el colegio. Era amada ahí. Eso se notó, se notó realmente en la despedida, en las palabras de sus compañeros. La madre está destruida, no tiene fuerza ni para hablar”, señaló a la prensa.

Robo y muerte. Morena fue abordada por dos motochorros cuando llegaba a la Escuela N°60 Almafuerte, en la calle Molinedo al 3200, cuando estaba por ingresar al establecimiento educativo situado en Lanús. Toda la secuencia quedó grabada por una cámara de seguridad apostada en el lugar, donde se ve cómo los delincuentes golpean a la niña y la arrastran algunos metros.

Según la autopsia, la pequeña sufrió un fuerte golpe en el estómago que le generó una hemorragia interna: “Se le reventó el hígado y el riñón”. En base a las evidencias, se considera que la lesión pudo haber sido ocasionada por una patada.

En el momento en que ocurrió el ataque, la víctima de 11 años esperó la llegada de una ambulancia –que tardó en arribar– y los médicos le realizaron tareas de reanimación y la trasladaron al Hospital Evita, donde se comprobó que había fallecido.