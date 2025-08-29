Policía de civil bajó de su auto y le apuntó con un arma a otro conductor tras una discusión

Un violento episodio ocurrió en la avenida General Paz, a la altura de Liniers, cuando un policía de civil, vestido con jeans y remera, se bajó de su auto y amenazó con un arma a otro conductor. Todo ocurrió el pasado miércoles 27 de agosto, y el video que registró los hechos se volvió viral en las últimas horas.

Un hombre que trabaja como repartidor grabó todo lo ocurrido con su celular: “Estamos acá en plena General Paz, arriba de Liniers. Me crucé con esta secuencia. Está con un fierro el chabón en la mano, apuntando y diciéndole que apague el motor. La verdad que no entiendo nada. Nada que ver que un ciudadano pueda tener un arma en la mano y le pueda pegar un tiro a cualquiera”.

Luego mostró el auto blanco del que había descendido el hombre del arma, que no llevaba placa identificatoria. Alrededor había otros vehículos parados, observando la violenta escena, mientras conductores preferían seguir de largo.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Accidente y caos en General Paz: un policía perdió el control de su moto, chocó contra la banquina y murió

Luego, el hombre grabó la segunda parte del enfrentamiento, cuando dos policías de la Ciudad se acercaron, con las armas en la mano, a pedirle al individuo que amenazaba al otro conductor que soltara su pistola y se acostara en el suelo. El sospechoso obedeció, pero mientras lo hacía mostró su identificación.

El delivery, que estaba filmando todo lo que ocurría, comentó con ironía: “Parece que el chabón es policía, ¿o no? Espero que no me robe mi moto, que quedó allá, ni la caja”. A continuación, confirmó sus sospechas: “Ah, el chabón es policía, y lo respetan sus colegas”.

Según el testimonio de este testigo, el conflicto habría comenzado porque el otro conductor le “chocó un poquito de atrás” el vehículo al policía de civil, “y no se quería hacer cargo el chabón. Lo chocó apenitas”.

La versión de la policía sobre el incidente en la avenida General Paz

Fuentes policiales le dijeron a Clarín que el hecho ocurrió el miércoles 27 de agosto, a la tarde, y agregaron que en el Volkswagen Gol Country viajaban cuatro personas.

El motivo del enfrentamiento, según la versión oficial, es que el conductor del Gol Country habría manejado de manera negligente “acercándose en demasía a dos motos”.

La diputada Rocío Bonacci sufrió un accidente en la ruta: "De milagro estamos vivos"

Los agentes de la Comisaría Vecinal 9B identificaron a todas las personas involucradas en el conflicto y ninguna tenía impedimentos para transitar, pero dentro del Volkswagen encontraron 4,5 millones de pesos que, supuestamente, estaban destinados a la compra de un vehículo.

Frente a este hecho, el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional 9, que maneja el doctor Martin Peluso, ante la Secretaria 108 del Dr. Diego Villanueva, ordenó que se labraran actuaciones por averiguación de ilícito.

HM