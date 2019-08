Quién es ‘El Polaco’, un policía acusado de robos violentos en countries

por Leonardo Nieva

El ex oficial Hugo Alberto Palomares (35) duró menos de cinco años en la Policía Federal Argentina (PFA). Ingresó en noviembre de 2013 y el 18 de junio de 2018 lo detuvieron por robar en la Fundación Favoloro. “Perdí, caí preso”, le confesó a un allegado en un mensaje de audio de WhatsApp que envió pocas horas después de haber sido detenido.

El Polaco estaba detenido en una fiscalía porteña, pero increíblemente podía comunicarse porque no le habían sacado el teléfono celular. “Necesito ropa y un abogado penalista”, pidió antes de explicar el motivo de su detención: “Es un hurto, nada grave, pero calculo que me van a dar dos años como mucho. Yo tengo plata encima, unos 5 mil pesos, que me pueden servir para modificar la causa. Sería un milagro que el juez me dé la libertad con tareas comunitarias porque esto es reiterativo y además el delito está agravado porque soy funcionario público. Me parece que me van a mandar a Marcos Paz”.

El ex oficial de la PFA estaba en lo cierto: lo procesaron por hurto agravado y lo trasladaron a la cárcel de Marcos Paz, a un pabellón para ex integrantes de fuerzas de seguridad. Tres meses más tarde recuperó su libertad después de pagar una fianza. No se reintegró a la fuerza porque había sido pasado a disponibilidad preventiva.

A poco de salir habría participado en una serie de robos en exclusivos countries del partido bonaerense de Brandsen, donde vive su familia.

Palomares, hijo de una pareja de policías –su papá prestaba servicio en Drogas Peligrosas y murió hace unos años en medio de un allanamiento, y su mamá trabaja en el buffet de una comisaría–, fue identificado en tres de los golpes por las cámaras de seguridad, que tomaron la patente del auto que supuestamente conducía.

Según fuentes policiales, el ex oficial formaría parte de una banda de encapuchados que cometió varios robos en la zona, aunque solo pudieron acreditarle tres casos: dos en el Club de Campo Posada de Los Lagos (ocurrido el 23 de octubre del año pasado) y uno en el barrio La Escondida, denunciado el 2 de mayo pasado.

“Siempre tuvo esa manía de tocar cosas”, reconoció un conocido del ex efectivo policial, quien además apuntó que antes del robo en la Fundación Favaloro había sido descubierto con distintos objetos robados.

El Polaco, que tiene dos hijas de 15 y 18 años, fue detenido nuevamente el jueves 18 de julio en la casa donde viven su mamá y hermano, también integrante de la PFA, ubicada sobre la calle calle Coronel Suárez, en Brandsen. El operativo y la investigación estuvieron a cargo de la Dirección de Investigaciones contra el Crimen Organizado del Ministerio de Seguridad de Buenos Aires.

Los voceros señalaron que la banda que presuntamente lideraba el ex policía “estaba integrada por tres sujetos. “Realizaban inteligencia sobre las viviendas a las que iban a robar y una vez que se decidían a dar el golpe ingresaban a los barrios encapuchados, fuertemente armados, y ejercían extrema violencia sobre sus víctimas”, explicó una fuente sobre el modus operandi de la organización.

Por lo general actuaban de madrugada, por lo que las familias eran sorprendidas dentro de sus casas mientras dormían.

Poco después de recuperar su libertad, Palomares empezó a trabajar en el campo que alquila su familia, también en el partido de Brandsen. Cuidaba y ordeñaba vacas. “Estaba más rescatado”, confiesa a PERFIL otro allegado, quien apunta que desde chico había tenido problemas de adicción a las drogas. Dos meses antes de caer detenido por segunda vez, el Polaco había sido abuelo. Y prometió que iba a cambiar.

“Es un pibe muy sufrido”

El Polaco Hugo Alberto Palomares tenía 28 años cuando entró a la fuerza, siguiendo el mandato familiar –sus padres y uno de sus dos hermanos son policías–. Según fuentes policiales, su último destino fue la División Operaciones Urbanas de Contención de Actividades Deportivas (Doucad), que en 2016 pasó a la órbita de la Policía de la Ciudad.

Fanático de Quilmes, y con contactos cercanos a la comisión directiva, solía prestar servicio en los distintos estadios de fútbol.

Pese a que su entorno reconoce que el ex policía consumía drogas desde la adolescencia, eso no fue un impedimento para que pudiera ingresar a la Policía Federal Argentina (PFA).

“Es un pibe muy sufrido, que prácticamente se crió en la calle ”, revela a PERFIL un allegado a la familia. “Consumía desde los 14 años, después dejó y ahora tengo entendido que había vuelto a caer, pero no es un pibe malo”, agrega la misma fuente.

El caso

El ex oficial ayudante Hugo Alberto Palomares (Leg. 39.385) fue detenido el jueves 18 de julio en la casa de su mamá, en el partido bonaerense de Brandsen.

Se sospecha que sería el líder de una banda que robaba de manera violenta en countries de la zona.

A este grupo le atribuyen tres golpes (dos en el Club de Campo Posada de Los Lagos y otro en el barrio La Escondida), aunque sospechan que habrían cometido otros robos más.

El Polaco, como apodan al supuesto cabecilla, había sido detenido el año pasado por un robo menor en la Fundación Favaloro. Tres meses después recuperó la libertad después de pagar una fianza.