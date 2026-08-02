Rafael Calzada: un hombre mató a su hijo autista de 12 años y se entregó

El cuerpo de un nene de 12 años con signos de violencia fue hallado dentro de su vivienda en Rafael Calzada, partido de Almirante Brown, tras un llamado al 911 que alertaba sobre una muerte. Su padre confesó haber cometido el filicidio de su hijo, se entregó ante la Policía y quedó detenido.

Según indicó Clarín por información de fuentes oficiales, el llamado al 911 se realizó pasadas las 11.30 de la mañana de este sábado y advertía sobre la presencia de una persona sin vida en el interior de la vivienda ubicada sobre la calle Río Negro al 1800 en la localidad del sur bonaerense.

Efectivos policiales se acercaron al lugar y allí se encontraron con una mujer de 80 años que autorizó el ingreso a la propiedad. En el fondo del terreno vive su hijo, Néstor Rubén Godoy, de 41 años, junto a su fallecido nieto Nahuel Benjamín, de 12, quien era autista.

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El cuerpo del menos se encontraba recostado sobre su cama y sin signos vitales, con el rostro desfigurado por golpes. Los uniformados de la Comisaría 3ra de Almirante Brown llamaron de inmediato al SAME, cuyos trabajadores constataron la muerte del niño e indicaron que el cuerpo llevaba más de ocho horas sin vida.

"El chico presentaba traumatismo en el tabique nasal, abundante sangrado y un importante edema en el lado derecha de la cara", se detalló en el parte policial oficial elaborado tras la inspección del cuerpo por parte de los peritos en la escena del hecho.

Al momento de la inspección por el crimen en la vivienda solo se encontraba la abuela del niño. El padre del menor se presentó horas más tarde de manera espontánea en la Comisaría 1ra de Lomas de Zamora y confesó que había asesinado a su hijo, a quien le provocó una "muerte mediante asfixia por ahorcamiento", según se indicó en la investigación a la espera del informe forense.

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Godoy quedó formalmente detenido y a disposición de la Justicia, imputado por "homicidio" según la carátula preliminar asignada a la causa, por disposición de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N°17, a cargo de la fiscal Marcela Juan. En paralelo, el cuerpo de su hijo fue trasladado a la Morgue Judicial para realizar la autopsia.

Según trascendió luego del crimen, el detenido estaba separado de la madre del nene, Cristina Mónica R., quien reside en Lanús, y el hombre se ocupaba de retirar a su hijo todos los viernes para pasar el fin de semana juntos y devolverlo a su madre cada domingo.

Unas 48 horas antes del asesinato del niño, la mujer había acudido a la Comisaría de la Mujer y la Familia de Lanús para solicitar "medidas de protección vigentes que también alcanzaran a su hijo" por presuntas amenazas previas de su expareja hacia el menor para 'vengarse de ella'. No obstante, en su versión indicó que en la dependencia policial no le habrían recibido el planteo y se habría retirado sin respuesta.

AS./ EM