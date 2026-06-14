Rawson en shock: una nena de 5 años murió por el ataque de un perro en la costanera

Una niña de 5 años, oriunda de Trelew, murió este sábado al ser atacada por un perro,mientras paseaba con su familia en Playa Magagna, una concurrida zona costera de Rawson, provincia de Chubut.

El tétrico episodio ocurrió entre las 14:00 y las 14:30 horas en las inmediaciones de un complejo turístico de cabañas, donde la familia se hospedaba para disfrutar el fin de semana largo. A pesar de recibir asistencia inmediata, la gravedad de las heridas que el perro, definido como "mestizo y de tamaño mediano", le provocó a la nena hizo que esta falleciera en pocos minutos, ante la desesperación de todos. La Justicia a través de la Fiscalía local investiga el hecho, en procura de establecer si hubo algún tipo de responsabilidad humana en el tremendo suceso. El perro fue alojado en una dependencia municipal mientras se sustancia el proceso.

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La noticia causó una profunda conmoción entre los vecinos, residentes y turistas que disfrutaban de la jornada en el sector conocido como Playa Cangrejales, cerca de la segunda bajada, un sector tradicional de Rawson. Todos se sorprendieron al ver que llegaban vehiculos policiales y equipos de emergencias, pero nada pudo hacerse por la nena y entonces comenzó el trabajo de investigación que supervisa la fiscal general, Laura Castagno.

Peritajes y preservación de la escena

Tras confirmarse el deceso de la pequeña, las autoridades judiciales y policiales activaron de inmediato el protocolo previsto para este tipo de situaciones extremas. Personal policial y peritos forenses procedieron a preservar y cercar el lugar exacto donde se produjo el ataque del animal.

El objetivo principal apunta a recolectar pruebas materiales y recabar testimonios de los testigos y vecinos que se encontraban en las inmediaciones del complejo, lo que permitirá reconstruir de manera precisa la secuencia del trágico suceso.

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El perro y la investigación en curso

Con respecto al perro involucrado en el ataque, fuentes oficiales confirmaron que el animal permanece bajo estricto resguardo y a disposición de la justicia en una dependencia oficial. De acuerdo con las primeras averiguaciones vecinales realizadas en la zona, se determinó que se trata de un can que acostumbraba merodear en forma habitual la zona de Playa Magagna.

Hasta el momento, la fiscalía a cargo de Castagno no ha difundido precisiones adicionales sobre la mecánica específica del hecho, porque no está claro que pudo llevar al animal a semejante ataque. Mientras la comunidad local se muestra conmovida y exige respuestas, las tareas periciales continúan desarrollándose contrarreloj en el sector costero de Rawson.

MEG/HB