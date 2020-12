Rosario, como en Sinaloa o Medellín

Santiago Baraldi

Como en Sinaloa o Medellín, ayer Rosario sumó nuevamente el horror a su saga de muertes, 210 este año. A las 8 de la mañana, una persona en condición de calle revolvía un contenedor de basura en la calle Lituania al 5600, en la zona sur de la ciudad, y se topó con un hecho macabro: el hallazgo de dos cabezas y dos brazos, envueltos en papel film.

Información que trascendió en las últimas horas indican que los nombres son: Jorge David Giménez de 29 años y Víctor Baralis de 44.

A pocas cuadras de diferencia en otros dos volquetes se encontraron piernas y restos de torsos. Por la tarde, el Ministerio Público de la Acusación (MPA) informó que se encontró un torso completo al borde del arroyo Saladillo, en cercanías al frigorífico Sugarosa, que coinciden con uno de los restos encontrados en uno de los contenedores. El fiscal Patricio Saldutti, de la Unidad de Homicidios Dolosos, ordenó el levantamiento de los restos que estaban en bolsas de residuos y fueron enviados al Instituto Médico Legal. El fiscal confirmó que “se está ante la presencia de un doble homicidio” y declaró a los medios que “encontramos dos cabezas y brazos izquierdo y derecho en el primer lugar. Pierna izquierda y derecha en el segundo contenedor, y en Castro Barros y Anchorena pierna izquierda y derecha también”.

Encuentran dos cuerpos descuartizados en varios contenedores de basura

Según informaron desde Fiscalía “las características de lo hallado en horas de la tarde coinciden con las de los restos encontrados en horas de la mañana en cuanto a posible data de fallecimiento y envoltorio”. Personal de la municipalidad vecina de Villa Gobernador Gálvez que cortaba el pasto en los márgenes del arroyo Saladillo encontró el torso de un hombre envuelto en papel film y dentro de una bolsa de consorcio, como los hallados en la mañana.

Una vecina relató a la prensa que “un indigente me pidió por favor que llamara a la policía, que había encontrado un cabeza de un hombre joven, que había mucha sangre fresca, hice el llamado al 911 a las 8.20”. En tanto, a cinco cuadras de allí, un muchacho no salía de su asombro al ver sobre el contenedor de su cuadra, Anchorena y Pierani, una bolsa de consorcio con dos piernas envueltas en papel film. Mientras el fiscal Saldutti trabajaba en el lugar recibió el llamado donde le avisaban de un tercer hallazgo en un contenedor con restos humanos, en Anchorena y Castro Barros.

Por su parte, el fiscal Saldutti afirmó que “este es un hecho fuera de lo común, primero hay que identificar los cuerpos, hay muchas horas de cámara por ver en la zona, tenemos testimonios. Se harán pericias odontológicas y genéticas que corresponden para la identificación. Veremos que surge de las cámaras y de la identificación de los cuerpos”.

En tanto, cerca de las 19 de ayer, un hombre fue asesinado y otras tres personas resultaron heridas al ser atacados a balazos por personas que se movilizaban en auto en la zona suroeste de la ciudad. Carlos Alberto Ramos, de 46 años, murió en la zona de calle Patagones al 3800, siendo la víctima 210 en lo que va del año.

Mientras, los vecinos ya no saben a quién recurrir ante la indiferencia de los políticos. “La ciudad está liberada, no tenemos quién nos defienda. No hay móviles policiales. Durante la noche se escuchan corridas, frenadas, tiros…¿cómo podemos seguir viviendo así?” se preguntaba un hombre del barrio Saldillo Sur, donde se encontraron los cuerpos mutilados. Las quejas también recaen en el intendente Pablo Javkin, quien en campaña aseguró que “me preparé, se de leyes, se cómo exigir que se apliquen. Se cómo hacer que las fuerzas de seguridad cumplan su tarea. Cuando sea intendente voy a ser el jefe del territorio. Voy a trabajar de sol a sol para que Rosario vuelva a ser una ciudad ordenada y en paz”. Después de un año al frente de la intendencia de la segunda ciudad del país parece estar muy lejos de aquella promesa. Los vecinos de Rosario esperan que el intendente sea más enérgico a la hora de reclamar al gobernador Omar Perotti y al ministro Marcelo Saín para que haya más seguridad, jefes de policías confiables y no cómplices del delito, como hace años padece Rosario.