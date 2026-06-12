Rosario: detienen a nueve policías acusados de incendiar a un hombre en un operativo

Nueve oficiales de la Policía de Rosario fueron detenidos este viernes 12, en el marco de una causa que investiga un presunto caso de violencia institucional ocurrido en mayo de 2024, cuando un hombre sufrió graves quemaduras durante un operativo policial. La investigación apunta a determinar si los efectivos lo prendieron fuego luego de intentar vincularlo con una mochila que, según la denuncia, no le pertenecía.

En un primer momento, el hecho fue presentado por los agentes como un procedimiento de flagrancia. De acuerdo con esa versión, los policías perseguían a un grupo de personas y una de ellas llevaba una mochila que habría intentado incendiar para destruir evidencia. Siempre según el acta oficial, el fuego se habría propagado accidentalmente y provocado las lesiones.

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La causa, sin embargo, tomó un rumbo diferente cuando la víctima logró declarar ante la fiscalía. Debido a las secuelas que le dejó el incendio, el hombre tuvo que brindar su testimonio por escrito, ya que las lesiones sufridas en las cuerdas vocales le impiden hablar. Según informó Rosario3, permaneció internado durante varios meses en estado crítico y debió ser sometido a una traqueotomía.

Ante los investigadores, sostuvo que no se trató de un accidente. Según su relato, uno de los efectivos lo habría rociado con alcohol etílico en el rostro y luego habría utilizado un encendedor para prenderlo fuego. También denunció haber sido amenazado durante el procedimiento.

A partir de esa declaración y de otras medidas de prueba incorporadas al expediente, el fiscal Pablo Socca avanzó en una reconstrucción de los hechos que se apartó de la versión policial inicial. La hipótesis de la Fiscalía es que las quemaduras no fueron consecuencia de una acción accidental de la víctima, sino del accionar de los propios agentes involucrados en el operativo.

Como resultado de la investigación, este viernes fueron detenidos David Z., Omar C., Juan José Feliciano G., Maximiliano C., Isaías B., Estela B., María Eugenia N. y Jesús Balais, entre otros efectivos alcanzados por la causa. Balais ya cumple una condena de siete años de prisión por haber participado en el robo de dinero y droga a un narcotraficante en otro expediente judicial.

RG