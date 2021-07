Santa Fe: secuestraron al hijo de un empresario en Arroyo Seco

Una familia de Arroyo Seco, ciudad del Departamento Rosario, Santa Fe, fue víctima de un secuestro extorsivo cuando raptaron al hijo de un reconocido empresario radicado en esa localidad. Afortunadamente, lograron pagar el rescate, cuyo monto no trascendió, y el joven fue liberado, aunque con lesiones graves.

Si bien el hecho se resolvió el sábado, recién se trascendió el pasado lunes, cuando el padre de la víctima, del que no trascendió su identidad, pero sería dueño de una estación de servicio, habló con TN para contar lo sucedido. Según el empresario, su hijo habría sido secuestrado el viernes por la noche e inmediatamente los captores se comunicaron con la familia vía WhatsApp y le reclamaron 50 mil dólares.

Durante las horas de cautiverio, el joven sufrió graves lesiones, entre ellas la extirpación de una uña, momento que fue grabado y enviado a su familia junto a un mensaje donde advertían que si no pagaba iban a amputarle el dedo y enviárselo por correo. Además, el padre dio a conocer algunos audios que los secuestradores le habían enviado durante la extorsión.

"Doña, le dimos una hora. Van diez minutos. Fíjese lo que va a hacer. Desbloquee a los muchachos, si no, a tu hijo no lo vas a ver más. Le voy a mandar un dedo, fíjese", indicó uno de los delincuentes en uno de los mensajes de voz.

Además, comenzaron a utilizar el celular de la víctima, quien también habló con la familia y dijo bajo amenaza: "Papi podés entregar la plata, los dólares, y todas las joyas por favor. Todo papi, entregá todo lo que te piden por favor ya. ¿O no valgo nada pa?".

Posteriormente, tras un pago millonario en dólares, pesos y alhajas, cuyo monto no fue precisado, el chico fue liberado durante la madrugada del sábado. El muchacho debió ser intervenido quirúrgicamente por lesiones en sus brazos y el corte en uno de sus dedos.

La familia entregó una caja en la que habían pesos, dólares, anillos, cadenas y otras alhajas.

Por su parte, el padre admitió que no sabía por qué lo habían elegido como blanco de un secuestro extorsivo, o si había sido al azar. "Me sacaron los ahorros de toda mi vida", lamentó

En tanto, el hecho es investigado por Paula Moretti de la Fiscalía Federal 2 de Rosario y el Juzgado Federal 3 de Rosario, a cargo del juez Carlos Vera Barros.

Qué dijo el ministro de Seguridad de Santa Fe

“El papá del chico que fue víctima se comunicó con funcionarios y nosotros empezamos a trabajar en el tema. La desesperación del padre hizo que hicieran entregas de dinero y joyas por su cuenta, aunque nosotros lo apoyamos y seguimos la entrega y finalmente se entregó al chico”, explicó a TN el ministro de Seguridad de Santa Fe, Jorge Lagna.

Asimismo, el ministro agregó que este tipo de delitos no son comunes en Arroyo Seco, pero sí los casos habitualmente son sobre narcodelitos.

Al concluir, Lagna argumentó que, al no ser notificados desde el principio sobre el secuestro, no hubieran aconsejado el pago del rescate: “Por nuestra parte, nosotros no hubiéramos aconsejado el pago de lo acordado por parte de los secuestradores. Nosotros tuvimos que actuar en la línea de lo que ya se había empezado”.

