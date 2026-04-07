Un joven de 23 años fue a una fiesta el viernes y apareció muerto este lunes dentro de una heladera

El viernes de la semana pasada, Ramiro Fabián Nast, de 23 años, fue a una fiesta en la localidad de Funes, provincia de Santa Fe, y desde ese momento su familia perdió todo contacto con él. La intensa búsqueda de sus allegados terminó este lunes cuando su cuerpo apareció sin vida dentro de una heladera, a pocas cuadras del último lugar donde había sido visto. Si bien aún no se establecieron las causas del crimen, por el hecho hay un detenido.

El electrodoméstico en el que estaba su cadáver se encontraba tirado en un zanjón, cerca del barrio Zona 5 de esa ciudad santafesina, en el que vivía el joven.

Ante la falta de respuestas por parte de las autoridades, los familiares habían iniciado un operativo de búsqueda por su cuenta. Su madre, Yanina, encabezó una campaña pública en redes sociales para dar con su paradero. Durante el fin de semana, la comunidad difundió imágenes y datos de Ramiro, lo que mantuvo a la ciudad en estado de alerta.

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Este lunes, cerca de las 16:30, en las inmediaciones de Paysandú y Tomás de la Torre, se produjo el hallazgo del cuerpo y se activó una investigación que derivó en la detención de un sospechoso.

La familia de Ramiro Nast había perdido contacto con él el pasado viernes. Este lunes apareció muerto en una heladera.

Menos de dos horas después del descubrimiento, personal de Protección Civil intervino junto a los Bomberos Voluntarios de Funes y la Brigada de Búsqueda y Rescate Acuático. Al arribar, los equipos confirmaron la presencia de un cuerpo dentro de una heladera en un zanjón ubicado al sur de la traza ferroviaria, en un sector con abundante caudal de agua.

Para retirar los restos del canal Salvat, los rescatistas aseguraron el electrodoméstico con sogas, instalaron una pasarela metálica y utilizaron el malacate de un móvil policial.

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Un detenido tras la investigación por el homicidio de Ramiro Nast

La causa fue caratulada como homicidio y fuentes de la Unidad Regional II indicaron que fue aprehendido un hombre presuntamente vinculado con la desaparición y el asesinato de Ramiro.

De acuerdo con el diario La Capital, el sospechoso fue identificado como Luis Fernando V., de 29 años. Los investigadores llevan adelante entrevistas para determinar si existen otros posibles involucrados.

Para recuperar el cadáver de Ramiro Nast debieron utilizar una pasarela metálica y el malacate de un móvil policial

Según información policial citada por el medio Rosario 3, el detenido ya figuraba en la pesquisa desde las primeras diligencias, aunque hasta el momento no se estableció el móvil del crimen.

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En el procedimiento participaron efectivos del Comando Radioeléctrico Regional y personal de la comisaría local, que solicitaron refuerzos ante la complejidad del escenario.

El expediente quedó en manos de la fiscal Noelia Navone, quien dispuso la intervención de peritos del Gabinete Criminalístico para realizar las pericias sobre el cuerpo y relevar pruebas en la zona.

La autopsia se llevará a cabo este martes en el Instituto Médico Legal de Rosario.

NG / EM