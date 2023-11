Un joven de 19 años fue brutalmente golpeado por un grupo de personas a la salida de un boliche ubicado en la localidad de Gregorio de Laferrere, partido de La Matanza. El chico recibió una patada en la cabeza cuando estaba en el suelo y fue diagnosticado con "muerte cerebral".

La víctima fue identificada como Lautaro Alvaredo y según reveló su padre, Diego, era "la tercera vez que iba a bailar". Había salido junto a sus amigos al local "Cyrux", que queda en las inmediaciones de la avenida Luro y Pedro Obligado, y quedó envuelto en una pelea.

Brutal pelea a la salida de un boliche: identificaron al joven que pateó en la cabeza a un adolescente

"La condición era que fuera y volviera en un remis, y me lo mataron igual”, dijo el papá del joven en declaraciones a la señal C5N. Según señalaron los testigos, personal de seguridad del local echó en un momento a Lautaro por motivos que hasta ahora no fueron confirmados y fue abordado por al menos cuatro jóvenes.

Una primera versión indica que la disputa habría comenzado en el interior del establecimiento, porque un amigo de la víctima discutió con una persona que le habría roto los anteojos. Esto habría continuado en una plaza a pocos metros del boliche y en medio de los golpes Lautaro cayó al piso, donde le dieron una patada en la cabeza.

Lautaro Alvaredo tenía 19 años.

El agresor fue identificado como Agustín Noguera Galeano y es buscado por la policía. Los agentes realizaron un allanamiento en una vivienda en Altos de Laferrere, pero no lograron dar con el paradero del sospechoso. En el lugar estaba su madre, que relató que el joven se retiró del domicilio y se fue con su padre, aunque aclaró que no sabía donde estaban porque "hace un tiempo está separada”.

El hecho trajo el recuerdo del ataque contra Fernando Báez Sosa, el estudiante de 19 años que fue asesinado a la salida de un local en la ciudad de Villa Gessel por un grupo de ocho rugbiers que lo atacaron a golpes.

El caso está a en manos del fiscal Fernando Garate, titular de la UFI N° 1 descentralizada de Gregorio de Laferrere, que ordenó una serie de procedimientos para encontrar al acusado.

"Esperamos 14 horas una ambulancia”

El padre de Lautaro no solo apuntó contra el responsable de causarle la muerte cerebral a su hijo, sino que también cargó contra "la burocracia" por la atención médica que recibió. "Después del ataque lo llevaron al materno infantil y no lo querían atender. Me decían que había que trasladarlo a una clínica y la ambulancia de la UTA tardó 14 horas", contó.

“Dijeron que estaba borracho y no lo atendieron a pesar de los golpes en la cabeza. Me dijeron que faltaba un papel, que la denuncia, que esto, que aquello", añadió Diego, desconsolado durante el reportaje.

El local bailable "Cyrux", ubicado en el partido de La Matanza.

Además, señaló que su hijo "convulsionó y tuvo un paro cardíaco", pero después de que lo estabilizaron "fue muriendo de a poco". Finalmente dijo que tras el traslado "lo reanimaron" pero ahí "terminó de colapsar y tanto tiempo sin sangre en el cerebro era sabido que iba a pasar esto", concluyó.

El Instituto Puerto Argentino de González Catán, donde la víctima cursó sus estudios secundarios, publicó un sentido mensaje en la cuenta oficial de Facebook de la institución para despedirlo.

“Desde la comunidad educativa y los que formamos parte del Instituto Puerto Argentino queremos hacer llegar nuestras condolencias a la familia Alvaredo en este momento tan difícil que están viviendo. Lautaro estará siempre en nuestros corazones, porque dejo una huella imborrable”, escribieron.

