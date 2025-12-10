Un joven se escapó de un hospital y murió al regresar con múltiples golpes

Un joven de 23 años ingresó al hospital en Baradero por intoxicación con sustancia, se escapó y murió al regresar con múltiples golpes sufridos en la vía pública. Un patrullero oficial lo trajo muy golpeado y conmocionado, por lo que su familia sospechan de un “exceso policial”.

Por el momento se conoce que la víctima, identificada como Didier Podesta Deleglise, sufrió una brutal agresión, pese a que aún se desconoce quién y por qué. "Tenía toda la cara desfigurada y aunque lo intentan negar, mi cuñado fue víctima de una brutal paliza", confirmó Jonathan, cuñado de la víctima en charla con Crónica TV. "Sospechamos que pasó algo raro porque hay discrepancias con los partes médicos y los causales de muerte", sostuvo.

El Gobierno ofreció una recompensa por los jubilados desaparecidos en Chubut y estableció las teorías principales del caso

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Como era de esperar surgieron dos versiones sobre lo sucedido. Algunos funcionarios coinciden con que el joven murió por un exceso en los consumos de drogas, mientras que los familiares del chico sostienen que lo golpearon demás.

"El ingresó al hospital por una intoxicación, pero no estaba golpeado. No sabemos cómo se zafó del suero que le habían colocado y por qué se fue del hospital", contó Sabrina, una amiga del joven.

“Lo agarraron a cachiporrazos. Tenía la cabeza, los brazos, los riñones, todo destruido. Queremos saber quién hizo esto y por qué. Queremos Justicia para mi hijo", denunció Gloria Deleglise, madre del joven fallecido.

Piden la detención del jardinero acusado de matar a una reconocida psiquiatra en La Plata

Por su parte, fuentes policiales confirmaron que el joven arribó al Hospital Dr. Lino Piñeiro de Baradero por una intoxicación y que no se encontraba “en condiciones para transitar por la calle”. “Estaba drogado y desorientado”, sostuvieron desde el hospital local, que no brindaron explicaciones de cómo escapó de allí.

La misma fuente policial indicó, bajo sus versiones, que el joven fue encontrado por los agentes “tirado en la calle”, casi una hora más tarde de que se había anunciado su “desaparición” del hospital. “Tenía lesiones visibles. Sobre todo en el rostro”, indicaron.

Podestá Deleglise regresó al hospital en estado de inconsciencia y sumamente golpeado. Fue brutalmente agredido, según varios testimonios de los médicos del lugar. "Tenía golpes en todo el cuerpo y un severo sangrado interno", confirmaron.