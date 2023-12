Otro incidente con la diputada que había dado positivo en la alcoholemia: chocó a un pareja que iba en una moto

La diputada provincial de la Unión Cívica Radical (UCR) en Mendoza Flavia Dalmau se vio involucrada en otro incidente vial. En esta ocasión, la legisladora embistió con una pareja de motociclistas en el departamento de Tunuyán. En abril de este año había dado positivo en un control de alcoholemia.

Según informó el diario Uno de Mendoza, la mujer que viajaba en la moto deberá someterse a una intervención quirúrgica en la clavícula debido al accidente. A pesar de que Dalmau estuvo involucrada en el choque a la pareja, aún no se determinó la responsabilidad que tuvo en el incidente.

La familia del matrimonio que iba en la moto asegura que la diputada conducía a alta velocidad, mientras que la dirigente de la UCR afirma que lo hacía de manera adecuada, según informó el mismo diario. En esta ocasión, se informó que la legisladora dio negativo en el control de alcoholemia.

La mujer que fue impactada, y que necesitará una intervención quirúrgica, trabaja en una bodega y podría enfrentar hasta cuatro meses de ausencia laboral debido a la cirugía, el período de recuperación y las posibles secuelas del accidente.

"Se me complicó la vida por un asado": una diputada manejó alcoholizada y le secuestraron el auto

Antecedentes viales

En abril de este año, la diputada fue detenida por la Policía provincial después de dar positivo en una prueba de alcoholemia. Posteriormente, admitió: "Se me complicó la vida por un asado". En ese incidente, también le retuvieron su vehículo.

Dalmau, quien respaldaba al candidato a gobernador Alfredo Cornejo durante la interna contra Luis Petri, fue detenida mientras realizaba actividades de campaña en el marco de las elecciones provinciales, que culminaron con la victoria de Cornejo.

El examen de alcoholemia reveló un resultado positivo de 0,83 gramos por litro de alcohol en sangre, superando el límite permitido en Mendoza, que es de 0,50. Ante esto, las autoridades procedieron al secuestro del Ford Focus utilizado por la legisladora, retiraron su licencia de conducir y le impusieron una multa de más de 160.000 pesos.

La diputada se había defendido en el diario Uno: "Venía de toda la semana trabajando a full con la campaña y el miércoles por la noche sentí que necesitaba juntarme con amigos para bajar un cambio". En el encuentro comieron un asado y tomaron una botella de vino entre cuatro personas, según afirmó.

Borracho, chocó un muro de hormigón en Belgrano, se pidió un Uber y abandonó su auto

"Jamás pensé que hubiera tomado de más. Cuando salimos en nuestros autos en fila, porque ya nos volvíamos cada uno a su casa, me frenaron en el control y me encontré con que daba positivo", expresó y contó que al retenerle su auto, una de sus amigas la llevó hasta su casa.

"La conclusión que saco es que ni me imaginé que podía dar positivo y ahora tengo un problema, porque uso el coche para llevar a mi hija a la escuela. Me encuentro con una multa que pagar y no sé hasta cuándo me retendrán la licencia. Lamentablemente, se me complicó la vida por un asado", subrayó la legisladora en su momento.

Alcohol cero y la resistencia de Mendoza

Dalmau dio positivo de alcoholemia en medio del tratamiento que realizaba el Congreso sobre la ley de alcohol cero, que finalmente fue aprobada.

A pesar de la aprobación de la ley, Mendoza y otros lugares, incluida la ciudad de Buenos Aires, optaron por no adherir y mantuvieron sus propias regulaciones, estableciendo 0,5 gramos por litro como el límite máximo permitido.

Mendoza fue una de las provincias que mostró mayor resistencia a la aprobación de la ley. El gobernador de ese momento, Rodolfo Suarez, argumentó que no era una medida efectiva, sosteniendo que la mayoría de los accidentes de tránsito causados por alcohol están por encima de los 0,5 gramos por litro.

En consonancia, el entonces senador nacional, Alfredo Cornejo, votó en contra de la normativa, alineándose con la postura del exgobernador de su mismo espacio político.

“Defendemos los más de 100.000 puestos de trabajo en la industria vitivinícola“, enfatizó Suárez. También respaldó su posición con una firme defensa del vino: “La mejor dieta es la mediterránea: dos copas de vino son buenas para la salud y no afectan en la conducción. También, somos capital internacional del vino y es un boom el turismo en Mendoza. Sería una contradicción absoluta no defender esto. Por eso, apelamos a la razonabilidad, al empleo y al ser capital mundial del vino”.

