En pleno barrio del Abasto, en la avenida Corrientes al 3200, un hombre atacó brutalmente sin ningún motivo a una mujer, en el mediodía del jueves 6. La mujer cayó al suelo y se golpeó la cabeza. Las personas que la rodeaban llamaron al SAME, la ambulancia llegó y la trasladó a un hospital; horas después, la víctima murió a causa de graves traumatismos craneoencefálicos.

Se llamaba Maria Vilma das Dores Cascalho da Silva Bosco, tenía 69 años, era brasileña y estaba jubilada de su trabajo en el Tribunal de Justicia del estado de Goiás, en el centro de Brasil. Vivía en la ciudad de Goiânia, pero desde hace algunos años pasaba cerca de la mitad de su tiempo en Buenos Aires, junto a su hija Carolina Biznioto, que estudia Medicina en la Universidad de Buenos Aires. Ese jueves al mediodía, Maria Vilma había salido a buscar el efectivo para pagar el alquiler del departamento en el que vive Carolina.

El agresor se había fugado varias veces de hospitales psiquiátricos

Maria Vilma estaba en Buenos Aires con Carolina desde julio pasado. Según contó a medios brasileños su sobrina Paula Lima, madre e hija pudieron despedirse. “Llegó al hospital con vida. Mi prima la vio, habló con ella. Pero en la madrugada (del viernes) murió”, dijo la joven.

Según relata el sitio de noticias brasileño g1, Maria Vilma era muy querida entre sus compañeros del Juzgado Especial Civil del Tribunal de Justicia de Goiás (TJGO), donde trabajó más de veinte años. Se la recuerda como una persona paciente y buena compañera, que "enseñaba con mucha calma y tranquilidad".

No se sabe por qué fue agredida; la policía reportó golpes "sin motivo aparente". El atacante es un hombre de unos 30 años, que fue arrestado unas horas después del incidente en la esquina de Junín y Córdoba. La policía lo detuvo por golpear a otra persona, y comprobó que tiene 20 antecedentes por delitos graves, como robos y lesiones, y que estuvo internado varias veces en el hospital psiquiátrico Borda, así como en los pabellones psiquiátricos de los hospitales Piñero y Durand. De todas esas instituciones se fugó.

La familia espera la autopsia para repatriar el cuerpo

En este momento, el atacante está otra vez en el Borda, detenido y acusado de intento de homicidio. Carolina Biznioto, mientras tanto, está luchando por recuperar rápidamente el cuerpo de su madre para poder sepultarla en Goiás. Según el diario brasileño Metrópoles, todavía debe realizarse la autopsia, programada para este miércoles. “Mi prima está desesperada porque solo quiere llevarse a su madre a casa”, dijo Paula Lima.

Desde su cuenta de Instagram, Carolina pidió: "Necesitamos que sea más rápido el trámite de liberación del cuerpo y de la autopsia”. En otra publicación, le habló a su madre: “Mamá, te juro que lo vamos a lograr. Te amo”.

