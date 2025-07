Tenso 'Juego de la Silla' en la Rural: se esperan anuncios y se mantiene la expectativa sobre si irá Villarruel

Como pocas veces, la tensión política y también económica signará la inauguración oficial de la tradicional Exposición Rural en Palermo, este sábado 26 de julio. La expectativa del agro apunta a los posibles anuncios del presidente Javier Milei sobre retenciones y cuestiones impositivas, muchas de ellas consideradas asfixiantes por los productores, pero además concitan especial interés las cuestiones vinculadas con la feroz interna política, que con elecciones legislativas en el horizonte se traduce en enfrentamientos ya sin cuartel. Al respecto, este viernes por la noche se dudaba todavía de la presencia de la vicepresidenta Victoria Villarruel, luego que el propio Milei la tratara desde Córdob hace unos días de "bruta traidora".

Se espera que Milei haga anuncios al sector agrario, el vocero presidencial Manuel Adorni dijo en conferencia de prensa que “seguramente será un discurso que estará en la tapa y en los medios de todos ustedes”. Queda esperar el grado de alivio de presión recaudadora que conceda el Gobierno, si es que lo hay, en momentos en que LLA considera mantener el superávit fiscal como tema prioritario. Y además tiene en el horizonte todavía el tema no resuelto de los vetos que deberá sortear en el Congreso sobre jubilaciones y otros subsidios.

Milei en La Derecha Fest, en Córdoba, donde hizo duras acusaciones a Victoria Vlllarruel.

"No adelanté medidas porque eso lo va a anunciar el presidente", se limitó a decir el ministro Luis Caputo, que se reunió este jueves con la Mesa de Enlace, pero dejó en el discurso de Milei todas las miradas. "Los dirigentes del campo me agradecieron porque siempre los escuchamos y por supuesto hacemos el mayor esfuerzo para ir solucionando todo”, agregó el titular del Palacio de Hacienda, que más que en la Rural tiene los ojos en el FMI esperando que lleguen esos 2 mil millones de dólares que ya cuentan con "acuerdo técnico" y esperan el vía libre del directorio.

“Uno no pierde la esperanza de que es un ambiente propicio para algún anuncio del presidente”, señaló por su parte Carlos Castagneto, el titular de CRA, recalcando que "como productores esperamos ese mensaje; las retenciones siempre perjudicaron al sector, pero ahora más que nunca, porque directamente hay lugares, zonas, regiones que los deja con una rentabilidad nula o de quebranto”.

Las versiones de esta semana apuntaban a que puedan eliminarse retenciones a la exportación de carne vacuna, pero como decíamos, no hubo confirmación oficial.

Interna a campo abierto

En tanto, la expectativa política del acto apunta a si la vicepresidenta Victoria Villarruel estará o no en el Palco de la Rural. Sucede que asista o no, para Villarruel la situación es compleja. Allegados le dijeron a última hora del sábado que "Presidencia no envió todavía los ingresos de los acompañantes de la Vicepresidenta, por lo que no se sabe en qué sector se ubicaría”. Queda ver entonces si la vicepresidenta desafiará los enfrentamientos para ocupar un lugar en ese palco, forzando un tenso encuentro cara a cara con el Presidente y su hermana, Karina Milei.

“Una Vicepresidenta de la Nación no puede asistir individualmente a ningún lado, las áreas de protocolo lo saben, debe indicarle dónde debe ubicarse, además de otorgar la confirmación de los lugares y todo lo que hace a un evento como este", dijeron desde el entorno de la vice.

En la redes de Villarruel, hasta las 23 de este viernes, el último posteo era un saludo a la provincia de Santiago del Estero, por un nuevo aniversario de su fundación. La vice estuvo hace unos días en aquella provincia, donde se reunió con Gerardo Zamora, y visitó también una fiesta provincial en Catamarca.

Lo cierto es que, vaya Villarruel o no este sábado a la Rural, su relación con los Milei atraviesa el peor momento, porque ya sobraban los antecedentes de roces y acusaciones del Presidente, su calificación de “bruta traidora” en el discurso de La Derecha Fest llevó esa interna al peligroso espacio de los agravios personales. Se sabe que en el discurso de Milei los insultos son una costumbre, pero el ataque a su propio espacio deja a Villarruel en un lugar en el que cada paso debe medirse con extrema atención.

Villarruel desplegó desde su cuenta de Instagram algunas respuestas puntuales, tras ser rotulada de “traidora” después de las derrotas legislativas que sufrió el oficialismo en la sesión del Senado del 10 de julio último. Pero se mantuvo en silencio luego de los graves ataques de Milei desde Córdoba.

Por su parte, el vocero presidencial, Manuel Adorni, insistió este jueves en recalcar que "Villarruel no forma parte del proyecto del Gobierno". La última vez que Milei y Villarruel se vieron las caras fue en el Tedeum del 25 de mayo, en la catedral Metropolitana, donde el mandatario evitó saludar a la vicepresidenta, y dejó con la mano extendida al jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri:

Por eso importa también la escena de este sábado con Macri, ya que por protocolo se establece el jefe de Gobierno debería sentarse cerca del presidente y del titular de la Sociedad Rural. Todo un compendio de escenas e internas políticas, desde las 11 de este sábado en la pista central del tradicional escenario del campo en la ciudad. Y queda ver también la reacción del público con las palabras de Milei, lo que termina por darle a la inauguración de la muestra rural un tono decididamente especial.

